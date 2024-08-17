戴祖儀克服「蟲蟲陰影」　炎夏穿3層保護衣入沙井

由黃宗澤及袁偉豪等主演的無綫熱播劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》，推出以來口碑不錯。戲中扮演法證部科學鑑證主任的戴祖儀，私底下是出名的「怕蟲一族」，但今次角色卻貼實是名昆蟲專家，昨晚（16日）1集更交代她以豬屍做實驗，為沙井屍體發現案進行調查，她竟將屍體上的蛆蟲收藏飼養，令人打冷震。

談到拍攝過程，她笑說﹕「細個踩單車返學，一到夏天就好多半天吊嘅蟲，成日都會突然畀啲蟲襲擊到塊面，所以好驚，但今次我成日要拎起條蟲做化驗，就發現原來當你冇退路時，就會克服到恐懼。」前晚（15日）1集她更與蔡潔齊齊以重裝備深入沙井進行調查，祖儀指這場戲拍攝時天氣相當炎熱：「嗰套衫仲要有3層，我都出咗好多汗，當減肥，好彩工作人員好錫我哋，拎咗好多風扇同櫈畀我哋休息，同埋盡快拍完畀我哋上番去。」

另外，曾獲金像獎「最佳男配角」的馮皓揚，加盟無綫後首次拍劇。《法》劇中他扮演王敏奕弟弟，且患上自閉症，其角色在家中也是長時間穿着整齊、對食物順序及數字等有偏執及堅持外，還擅長記一大堆資料及數字，憑這些伎倆成功協助「姐夫」黃宗澤破解沙井腐屍案。談到今次演自閉病患，馮皓揚表示﹕「我認為今次最花功夫係要了解角色嘅思維模式，因為睇嘢嘅角度可以同一般人好唔同。」本身患有亞氏保加症的他，坦言對角色易有共鳴：「我本身都唔太擅長社交嘛。我根據角色同黃宗澤溝通有一定嘅限制，都擔心被佢以為我係怕羞仔。」