郭富城個唱有新造型　追加經典金曲與粉絲合照

天王郭富城（城城）近日舉行的《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》一連13場演出，昨晚（16/8）迎來第4場。城城繼續為觀眾獻上勁歌熱舞及經典歌曲，而其忠粉們則自設會員專區，每區超過1200人，齊齊手持不同燈牌吶喊支持偶像，令城城非常感動：「感謝大家一直以來的支持，你們每一下掌聲、歡呼聲都是最動聽，每一位歌迷在我心中是最ICONIC，無可代替的！」全場掌聲雷動。

演唱會中段演唱《無忌》時，城城以一身型格燈衫型格登場，怎料前奏過後耳機突然失靈，他即時叫停並示意弄好一切才繼續。工作人員舜間處理完成，城城再回升台表演，掌聲更見熱烈，城城更笑說：「咁先係live吖嘛！」處變不驚盡顯舞台王者風範。

在演唱《愛的呼喚》前，城城和歌迷互動聊天，問大家是否知道自己何以30年仍在行業工作？有粉絲大叫：「靚仔！」城城回應：「我一向不覺得自己靚仔，不過希望自己型仔多些！在這個行業最緊要努力和求變，光靠靚是不成的。」

是夜不少歌迷已連看4場表演，均表示十分滿足，且被超過半億打造的立體多元變化舞台所震懾，又捕捉了不少城城的微細表情及小動作，紛紛大讚他可愛，多條相關短片近日於網絡瘋傳成熱話。完成第四場演出後，城城特地返回場館與國際歌迷會1200人影大合照，教歌迷感動狂喜。