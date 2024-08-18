徐崢「雙十億」招牌不保　仇家翻舊帳杯葛新片

內地暑假檔成績平平，總票房跟去年相比暫時減少超過一倍，當中有「雙十億票房」的內地導演兼影帝徐崢，新片找來人氣女星辛芷蕾助陣，本打算以寫實題材逆轉淡靜市場，沒料遭院線翻舊帳，發聲明拒絕放映，網民亦響應抵制。該片上映9天，票房錄得2.8億元人民幣，預料總票房只收5.43億元人民幣，與其輝煌時期作品大收31億元人民幣的票房成績大相逕庭！

去年內地暑假檔憑《孤注一擲》、《消失的她》及《八角籠中》等多套大賣電影助攻下，以206億元人民幣（約224.26億港元）總票房打破中國電影史暑假檔紀錄，然而今年同一檔期，力度卻大幅減弱，暫時由收逾30億元人民幣（32.66億港元）的《抓娃娃》以及錄得13.35億元人民幣（約14.53億港元）的《默殺》跑出，其餘上映中的電影成績慘淡，總票房只有95億元人民幣（約103.42億港元），較去年幾乎少一倍有多，令人大跌眼鏡。

距離暑假結束尚有約兩周，要追上去年佳績似乎是不可能的任務，但仍有電影排住隊上映，望力挽狂瀾。其中於2018年憑電影《我不是藥神》奪金馬影帝的徐崢，曾憑《人在囧途之泰囧》及《港囧》成為華語影壇首位「雙十億票房」導演，與吳京、鄧超、黃渤並稱「票房四巨頭」，今次他以自導自演的新作《逆行人生》上陣，夥拍憑劇集《繁花》人氣急升的女星辛芷蕾合演夫妻，女方為此片推掉兩部劇集，更為角色由零開始學習打鼓。

料慘蝕收場

貼地寫實題材近年在內地反應理想，徐崢望借新作創造事業另一高峰，《逆》片講述他被裁員墮入逆流生活，在家人支持下轉當外賣車手，克服人生種種難關，找回失去的勇氣。該片本月9日公映，惟上映前夕，有院線發表聲明拒絕放映該片，原因要追溯至4年前同樣由徐崢執導的電影《囧媽》。

有指當年徐崢突然宣布電影於年三十上映，令院線要加班工作，惟後來爆發疫情，他卻以6億元人民幣（約6.53億港元）將電影轉售網絡平台播放，因此得罪不少院線。如今《逆》片上映，院線企硬不賣帳，進行抵制，有網民表明會罷睇該片以示支持。

在是非中登場的《逆》片，之前聲稱投資2億元人民幣（約2.18億港元），但上映9天累積票房只得2.8億元人民幣（約3.05億港元）。有影迷讚女主角辛芷蕾演技細膩，不過亦有網民狂踩該片難頂，指電影有3場車禍、中年被裁員還不起房貸，被貨車撞至頭破血流仍趕送外賣等戲份，以賣慘博票房，影響觀眾入場意欲。有網絡平台預測該片總票房只有5.43億元人民幣（約5.91億港元），與當年《我不是藥神》錄得的31億元人民幣（約33.75億港元）票房相差甚遠，相信徐崢亦始料不及。

而暑假檔除了有《逆》片外，還有「雙影帝」張家輝及阮經天擔綱的《重生》、流量小生王俊凱夥拍實力派葛優的《刺猬》，以及內地主演票房冠軍沈騰與張雨綺的《逆鱗》，而周星馳的經典作《食神》，亦趕上尾班車，與小沈陽及秦海璐《全員嫌疑人》同於本月31日上映。

朱一龍主演作失利獨攬責任護手足

內地影帝朱一龍曾憑電影《消失的她》創下35億元人民幣（約38億港元）票房佳績，由他主演及首任聯合監製的新片《負負得正》日前上映。由於他一直獲讚是力壓胡歌的中生代第一小生，又是扛劇能力最強的男演員之一，《負》片上映前被寄予厚望，認為票房必定大爆，不過，該片上映8天，票房只得6,565萬元人民幣（約7,147萬港元），預測總票房跌至7,600萬（約8,273萬港元），票房「墊底」，成績遠不及預期，甚至不敵檀健次、張婧儀數月前的小成本影片《被我弄丟的你》所得的2.11億元人民幣（約2.3億港元）票房。

最近朱一龍的粉絲對其經理人及宣傳團隊相當不滿，對此，朱一龍日前在深圳路演時自言已是一個成熟男人，而在最青澀的時候，團隊撐着傘支撐着籍籍無名的他，現在他沐浴在陽光之下，絕不能讓他們沐浴在雨中，他就像尊重觀眾一樣尊重所屬團隊。他知道各人可能比較焦慮，但這不該是大家承擔的壓力，而是應該由他自己來承擔。此番話令各人大為感動，讚他「有膊頭」。

舒淇執導筒片場傳授演技

雖然今年暑假檔成績未如理想，但未有嚇窒投資者，內地娛圈依然戲照開。近日影后舒淇亦小試牛刀，在講述年輕女性故事的電影《女孩》首執導演筒，該片近日開機，在曝光的路透照中，見她一身樸素打扮指導女主角，完成拍攝後，心情大靚的她更向在場工作員直豎拇指畀讚，並大方合影，毫無半點明星架子。

另一邊廂，內地男星鄧超日前宣布加盟電影《刺殺小說家2》，同片還有首集的董子健及雷佳音，而電影概念海報亦告曝光，當中重現現實世界及異世界交疊的色彩，兩個時空的主角分別是手持刀刃的長髮男子及小說家，令故事更添神秘。