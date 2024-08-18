【是日通勝】

農曆七月十五

甲辰年 壬申月 甲寅日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：大事勿用

忌：開倉、祭祀

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：11、29、18

幸運顏色：青色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：趁周日為伴侶製造驚喜，感情關係更美滿。

金牛座：人際交往受挫，容易因無心之失而得罪人。

雙子座：過分慳家，忽視別人感受，好運將會溜走。

巨蟹座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

獅子座：獲得家人的關懷和體諒，感受到人間有情。

處女座：抽空跟長輩閒話家常，思維上可獲得啟發。

天秤座：各方面的運勢都不錯，可迎來愉快的一天。

天蠍座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

人馬座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

山羊座：花錢買件禮物送給另一半，對方會很感動！

水瓶座：健康是財富，趁周日做點運動，有益身心！

雙魚座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）猴 壓力大

鼠：生活要保持自律，不應太過放縱自己。

牛：堅持為目標奮鬥，有望取得美滿成果。

虎：運勢有好轉，勿因一時挫折而失信心。

兔：身邊有貴人出現，事業發展愈來愈好。

龍：對自己要有信心，凡事向好的方面想。

蛇：事業運有點糟糕，有可能被小人中傷。

馬：適當時候為感情付出，伴侶會更愛你。

羊：運勢有起跌是很平常的，樂觀面對吧！

猴：是日沖煞，工作力不從心，壓力大增。

雞：給自己獨處空間，可令心情平靜下來。

狗：宜預留多點儲備，以便應付額外支出。

豬：桃花旺，單身者容易獲得異性的好感。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

夫妻互補面相

夫妻面相學有所謂取長補短，意思指夫妻在面相上互補對方不足之處。那麼甚麼面相的男女比較相配呢？

1.鼻樑高低

鼻樑高的人，一般較有自信，自尊心強，做事積極；鼻樑低的人，性情內向，做人比較隨和，對外界事物有更強的接受能力。夫妻關係中，低鼻樑一方可以容忍高鼻樑一方的脾氣，而高鼻樑一方又可以為低鼻樑一方出主意、做決策，兩人性格互相包容彌補，衝突也會比較少。

2.嘴巴大小

嘴巴大的人，通常有自信、大方、活力旺盛，對人真誠不做作，也重感情；嘴巴小的人，個性保守，敏感多疑，不擅長外交。夫妻關係中，若兩個人都嘴巴大，容易有口角之爭；若兩個人都是嘴巴細細，相處上容易沒有話題。

3.眉毛濃淡

眉毛濃的人，一般做事有幹勁、有勇氣又肯拚搏，但容易一意孤行、感情用事；眉毛淡的人，比較冷靜，做事往往可以三思而後行，在判斷任何事情時，會比較理性。

4.方臉配圓臉

方臉的人，性格果斷、剛毅、正直，容易給人穩重的感覺，但比較固執。圓臉的人，性格開朗，脾氣好，易變通，具有包容心。夫妻二人在一起會互相彌補對方的短處。