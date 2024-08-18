娛圈單打︱天王駕到開騷　娛民齊來膜拜

天王郭富城8年後再臨紅館開騷，老婆方媛帶埋兩個女捧爸爸場，一家四口在後台合照，睇見都開心。不過總有啲多事之徒愛雞蛋裏挑骨頭，吐槽城城造型大崩壞，全程戴假髮，形容「好似成碗麵倒咗落個頭咁」、「仲要係煮得耐咗腍晒嗰隻」。

老實講，以城城髮量，根本就唔使假髮加持，不過幾十年嚟來來去去都係個招牌「蛋撻頭」，即使恤得高過「梳乎厘」亦新意欠奉，因此今趟一系列破格造型，話唔埋係要向日本漫畫致敬，顯示佢童心未泯。

好似個最受負皮嘅「章魚腳」髮型，換個角度睇，似足文藝復興蛇髮女妖梅杜莎，係咪盡得荒木飛呂彥老師名作《JoJo的奇妙冒險》精髓呢？仲有個湯碗「阿旺」髮型，極有可能係向怪雞恐怖漫畫大師楳圖一雄筆下人物「阿誠」致敬。咁個怒髮衝冠造型呢？唔使多講，分明就係《死亡筆記》死神流克啦。

至於有冇就造型畀版權費，就不在討論範圍內，反正好似內地女導演賈玲套勁收幾十億人仔嘅《熱辣滾燙》咁，明明畀足錢買版權，翻拍安藤櫻主演套日本電影《100円的愛》，唔知點解，橫睇掂睇似《激戰》同《洛奇》多啲，版權費畀咗等於白畀，實在無謂。

唔經唔覺，城城明年60歲正式「登陸」，不過同美國民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長沃爾茲一比，真係差天共地，沃爾茲60歲人已經好似卡通片《沖天救兵》（Up）個主角老頭咁，拍埋做得城城曾祖父有餘。反觀城城，依家Keep得好Fit，唱得跳得，在舞台上仍然盡顯王者風範，作為一介娛民，唔止收貨有凸，膜拜都來不及啦。