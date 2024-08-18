【心理測驗】8秒測出甚麼對你最重要

對你來説，你覺得人生中最重要的是甚麼？是自我、工作、家庭、朋友還是伴侶？不如試試日本超火的性格測驗，只需憑直覺選出在沙漠中「最先放棄」和「最後留下」的動物，就能看出在你心中甚麼是最重要和最不重要。

【問題】

你現在與以下五隻動物在沙漠裏共生，如果你想走出沙漠，就必須放棄其中四隻。你會最先放棄哪隻動物？並帶哪一隻動物離開沙漠？

A.獅子

B.馬

C.牛

D.猴子

E.羊

【答案分析】

A.獅子代表【自尊、自我、理性】

如果你最先放棄獅子，說明自我對你來說沒那麼重要，你不害怕放下自己的價值。而且你是一個感性大於理性的人，經常感情用事，讓你失去理性的邏輯思考，總是處於兩難的抉擇狀態。就算理智知道應該要如何做，也常常因為情感原因令你改變心意。你也是一個不喜歡紛爭的人，有時寧願遷就別人，總覺得退一步海闊天空，對雙方都好。

如果你最後才放棄獅子，說明你是一個有超強自尊心的人，就算你甚麼都失去了，也不能被別人看不起，你會把自己放在一個很高的位置，非常愛面子，而且也會守着自己最後的尊嚴。

B.馬代表【工作、事業】

如果你最先放棄馬，就表示工作對你來說並不重要，只把它看作是維持生活基本開銷的來源，從來都沒有很大的野心想要升職，或向高職位拚搏，反而相信機遇，認為時機到了就會讓你的工作有新的突破。

如果你最後放棄馬，表示你是切切實實的工作狂。工作比一切都重要，而且你不介意開會，每天拚命工作到半夜，當需要你負責的工作越多，你就會覺得自己愈重要、愈有成就感。對於工作有著自己的理想和目標，也希望能夠獲得更大的成功。

C.牛代表【家人、親情】

如果你最先放棄牛，其實並不是你不愛家人或不孝，反而是因為你知道家人一直都會在你身邊，所以不需要太花力氣去維繫或爭取就能輕易得到他們的愛，當然這想法也很容易令你忽略了家人的感受而不自知，有時會把所有壞脾氣都發在他們身上，令他們傷心。在你現階段中，你會覺得家人不是佔重要的位置，因為你有更多事情需要花時間、花精力去完成，而且在你成長的環境中，你一直是一個獨立且自我的人，所以做每個決定之前，都不會輕易受到家庭的過多影響。

如果你把牛排到最後才放棄，那就表示親情在你人生中是無法被取代的，所以你很重視與家人的互動和相處，只要家人開心，你就開心。

D.猴子代表【朋友、友情】

如果你最先放棄猴子，代表你經常忽略友誼，在你眼中，當你認為目前有更重要的事情要處理或者有更需要守護的人（如家人、愛人等），你會先放下友情，因為你認為真正的朋友不需要無時無刻都保持聯繫，而且好朋友更不會因為一點小事情而離開你，所以你對他們很有信心。

如果你最後放棄猴子，那就表示你超級重視每一個朋友，同樣你也希望你的朋友也重視你，當朋友有難時，你會全力以赴地幫忙，你絕對是一位值得深交的朋友。不過當你與朋友間的付出不對等時，你會非常傷心。

E.羊代表【伴侶、愛情】

如果你選擇了最先放棄羊，現階段對你而言，愛情在人生中相對來說是不重要的，也許在安排自己的行程上，情人的優先次序都一定不會是第一位，對談戀愛你沒有太多的憧憬和幻想，而且還覺得這世上有更多比談戀愛還有趣的事情。有時候生活已經很忙碌，也有太多事情要處理，沒有時間讓你去談情說愛，也許你會想等到獲得自己想要的生活時，才會想戀愛相關的事情。

如果你最後才放棄羊，你可能就是一個非常戀愛腦的人，寧願放棄自己的事業或者是與家人有爭執，都不想讓自己的愛情關係破裂。