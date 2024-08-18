【營事檔案】番薯西米露

西米露，是港式經典糖水之一，常配以不同的新鮮水果如杧果柚子製成楊枝甘露、西瓜及涼粉製成水果涼粉、芋頭或芋泥等等。而在家自煮一碗顆顆分明又有嚼勁的西米露的確不容易，因為西米是一種會吸水而膨脹的食物，因此常見過度烹煮而令口感過軟、西米都黏在一起的情況。而今次利用了電飯煲，降低了失敗率，只要在米心中間留有一點白心時盛出就成功了！

番薯不同顏色不同益處

番薯有分不同顏色，例如黃心、紫心以及橙心的番薯，而不同顏色的番薯都有著不同的營養。黃心及橙心番薯含有豐富的β-胡蘿蔔素，有助維持皮膚健康和視力健康。而紫心番薯則含有豐富的花青素，花青素是一種抗氧化劑，有助於預防身體發炎。花青素更可增加眼部血管的血液循環，促進眼部血管的新陳代謝，因而可改善眼睛疲勞。

西米是低脂澱粉

西米是由澱粉製成的小圓珠，通常來自木薯澱粉製成，因此煮熟後口感有嚼勁。西米主要提供碳水化合物，即是能量。由於西米的配料通常都是其他碳水化合物，例如番薯、芋頭、芋圓等，因而需注意整體碳水化合物的攝入量，或可減少當天的碳水化合物例如飯、粉、麵的分量。

番薯西米露

材料：

番薯 2條

西米 半杯

代糖 6湯匙

做法：

1) 番薯去皮，切成小塊備用

2) 電飯煲內加入番薯、西米以及適量水，水量大約高過番薯粒既一倍以上

3) 電飯煲按米飯模式，每10分鐘檢查一下，西米剩中間有白芯時即可盛出放涼

4) 加入代糖拌勻，放入雪櫃冷藏4小時以上，完成

黃彥澄(Joey) - 認可營養師(香港營養師學會)

擅長聆聽以及了解客人感受，從而設計適合客人的美味及多元化餐單，將餐單融入生活。