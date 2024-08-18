宇多田光出道25年首個港騷開鑼　萬人朝聖

等到頸長，日本天后宇多田光出道25年來的首次香港演唱會《HIKARU UTADA

SCIENCE FICTION TOUR 2024》，昨日(17日)起一連兩日在亞洲博覽館Arena舉行，現場座無虛設，除了來自香港、日本、台灣、新加坡等各地歌迷捧場外，亦吸引大班本地藝人朝聖，包括吳業均與日藉老婆濱口愛子、吳雨霏與老公洪立熙、炎明熹、衛蘭及徐濠縈等，香港天后容祖兒亦有送上花藍。

演唱會於約晚上8時20分揭幕序幕，宇多田光穿上白色套裝，站在台上演唱歌曲《time will tell》。她全晚換了3套歌衫，演唱了《Wait & See》、《Hikari》、《Electricity》等合共23首新舊金曲，唱畢每首歌曲後，她都以廣東話大講：「多謝。」移居英國多年的她，全晚以英語及廣東話與歌迷交流。她先以廣東話自我介紹：「大家好，我係宇多田光，多謝大家今日嚟，請大家enjoy到最後。」發音字正腔圓，明顯下過苦功。

演唱歌曲《traveling 》時，宇多田光走到T台中央，並大叫全場起立，氣氛熱烈。她自爆來港前剛驗眼，笑言換了合度數的隱形眼鏡，可以看清楚歌迷。之前，她除下外套演唱萬眾期待的神曲《Frist Love》，觀眾席上一片燈海。當唱到歌曲《我是熊》時，她握拳放在頭上賣萌，又彈keyboards大晒琴技。

演唱會上，宇多田光重提1999年17歲時來港拍攝第4張細碟《Addicted To You》MV的往事。她透露當時父親宇多田照實及已故歌手母親藤圭子亦有同行，三人在山頂拍攝的全家福，是她最喜愛的相片。她又透露因颱風「安比」吹襲日本，提早了一日來港，因此突然多了一天「風假」，可以去行街Shopping及去美術館，更在社交網上載了香港維港夜景。

現場歌迷的熱情大合唱，多次令宇多田光感動到眼濕濕，她直言很少在演唱會說這麼多英文，又表示不擅長為自己慶祝，但今年是她出道25周年，很想同歌迷慶祝，故舉辧今次亞洲巡唱，也感謝香港歌迷等了她這麼多年。她表示最初不知道在香港辦演唱會會怎麼，但原來是這麽很棒。

演唱會安歌時，宇多田光換再上灰色背心再度出場，並開放任全場歌迷以手機拍照。她壓軸演唱出道歌《Automatic》，並在台上重現MV中的梳化，勾起無數歌迷的集體回憶。最後她圍繞全場6度向歌迷90度鞠躬道謝，並大喊：「See you again」，結束首場香港演唱會。