Novel Fergus盂蘭節又妖又邪　孖麥浚龍對抗宇多田光

久未再踏舞台的麥浚龍（Juno）（17號）盂蘭節擔任本地Rapper歌手Novel Fergus於亞博舉行的《852FES - Novel Fergus盂蘭勝會》的表演嘉賓，全黑打扮的他一出場即掀起高潮，獻唱《金剛圈》，當唱《耿耿於懷》時，更邀全場大合唱。

而Novel Fergus的演唱會全場企位，場內有酒精飲品發售，4,300人High爆捧場。騷一開始，現場瀰漫着暗黑及妖邪感覺，有表演者以陰間使者的造型出現，還有化身神龍的閻羅王，全配合當晚正是鬼門關大開的農曆七月十四，又大唱粗口歌《黑水鬼》。

Novel Fergus在台上多謝Juno：「佢肯同我玩。」鳴謝完台前幕後及家人捧場後，最後主動要求全場大合照及請Juno等嘉賓上台影相留念。他又謂得知有粉絲因他學音樂及買了音樂騷門票，但兩周前，粉絲突然在家中去世，令他大感人生無常，但亦相信過身的粉絲是晚有到場，想親口跟對方說聲多謝，送上《皮外傷》給已故歌迷，為個唱劃上完美句號。

Novel Fergus接受訪問時，談及跟Juno的淵源，他指上次Juno的騷有份合作，令他覺得Rapper可以演繹得有故事性，而今次自己開騷，Juno二話不說就答應支持，他說：「我同Juno有兩句，大家都鍾意創作，不過佢啲騷係有深度嘅音樂劇，將來一定再合作。（會再搞騷？）呢啲再講，開心咗先！」

談及在盂蘭節開騷，而騷中又提及鬼怪之說，可擔心有冒犯之嫌？他反而覺得：「冇冒犯之我內心係好尊敬。」對於跟日本歌姬宇多田光同場打對台，他表示不會覺得有壓力，笑言：「避都避唔到，反而佢可能唔知今日係盂蘭節。」談到工作方面，他坦言以作歌為主，覺得開搞太辛苦，暫時未意再開騷，又覺得做嘉賓更好。」