游學修短片頻道疑恥笑AL舞技遭退訂　跪低道歉立即下架

游學修主理的短片頻道推出新片「試運會《忍笑鐵人耐力賽》」，標題為「忍笑初賽足本20條片！地獄程度MAX！你忍到幾多條？」，而影片的主角正是人氣組合MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）於《Hey Hey OK!》MV中的熱舞片段，疑取笑AL的舞技，瞬間激嬲某部分支持AL的會員退訂，之後有不少神徒（AL粉絲暱稱）在社交網留言表達不滿：「邊度可以舉報佢？」、「我唔係會員，唔該幫我舉報埋我果（嗰）份。」事件引起關注。昨日（17日）短片頻道透過社交網急發文道歉，指影片已經下架，並承認搞笑界線拿捏失當。

發文道歉寫上：「近日《忍笑鐵人耐力賽》中，會員專區所上傳的初賽題目片段，引起部分觀眾反感，本台深表歉意。收到觀眾反映後，本台已即時把會員片下架，並立刻檢討是次事件。製作組蒐集了20條不同人士提供的網絡影片，供參賽者們作忍笑測試。我們盡可能接納了不同人的提稿，囊括不同類型、形式、口味的影片，並在正式版播出前過濾部分敏感題目。我們一直為了搞笑努力拿捏界線，然而今次明顯拿捏失當。本台必須為是次處理不周負上責任。我們相信，搞笑需要勇於嘗試挑戰冒險，同時亦必須顧及他人感受。試當真謹此致歉，日後定必加倍小心。」