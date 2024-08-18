法國影壇巨星阿倫狄龍離世　享年88歲

法國老牌巨星阿倫狄龍（Alain Delon）昨日離世，享年88歲。

他的死訊由法新社公布：「他於Douchy的家中在3名子女及家人圍繞下安詳離世。」家人要求外界給予私隱。而家人亦有發聲明指3名子女包括他的愛犬Loubo都對阿倫離世而深切哀痛。阿倫近年因健康問題而令人關注，他的大兒子Anthony Delon去年曾接受法國電台訪問時透露父親曾要求他協助安樂死，但被他拒絕要求。而去年5月，阿倫的女兒Anouchka Delon來港宣傳時透露父親身體狀況好轉。事隔7個月，家人去年12月於社交網公開阿倫與家人共度聖誕時的近照，照片中坐在輪椅的阿倫精神奕奕對鏡頭舉杯暢飲。今年2月，法國警方亦於阿倫狄龍位於南法以外的鄉郊Douchy-Montcorbon住宅搜到72支槍械以及3,000多發子彈，並發現一個射擊場，其後將他帶走。檢方指阿倫狄龍沒有任何槍牌，已展開初步調查。

阿倫近年因健康問題而甚少在銀幕上演出，2006年曾有香港電影公司有意邀請他來港合作拍攝電影《復仇》，而當時製作人更趁住出席康城電影節後逗留法國與他食飯見面傾合作，一同赴會的還有任達華及古天樂。不過最終阿倫還是辭演，據知他是因為不喜歡劇本描寫他的角色失憶而辭演。後來改由有「法國貓王」之稱的Johnny Hallyday擔任男主角。

阿倫於50年代入行從影以來主演電影超過90部，並於法國電影黃金時期走紅。他代表作冇數，其中包括《獨行殺手》（The Samurai）、《手足情仇》（Rocco and his Brothers）、《氣蓋山河》（The Leopard）以及《江湖龍虎鬥》（Borsalino）。其中《江》影響後世，其中包括TVB劇集《上海灘》。阿倫多年來屢次獲獎，1985年憑電影《我們的故事》（Our Story）而勇奪「法國奧斯卡」之稱的《凱撒獎》最佳男主角，此外，他亦先後於1995年與2019年在歐洲兩大電影節《柏林電影節》與《康城電影節》獲頒榮譽獎以表揚他對影壇的成就。