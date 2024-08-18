吳忻熹乳癌復發　公開化療日記：極辛苦唔知點捱落去

1998年香港小姐季軍吳忻熹（前名：吳文忻），自2011年下嫁「南丫島王子」陳劍陵後，育有2女，淡出幕前，專心相夫教女。她日前透露自己2年前確診乳癌，今年不幸復發，更已經是第三期，並擴散至淋巴腺。她早前於社交網上載接受化療時的自拍照，由於受副作用影響，身形明顯消瘦不少，她坦言一度有「在家中等死」的感覺，但向來樂觀的她，不忘鼓勵自己要活下去。

她今日（18日）再拍片出Po，透露治療經過，片中她聲線氣若柔絲，沒有氣力說話，更兩度喪咳，狀甚辛苦，她表示做完第一次化療極度辛苦：「前所未有感到成個世界好似唔係自己咁，成身周身骨痛，我冇話冇胃口同埋嘔嗰啲，因為我都食好多supplement，但係就feel到成個身體『冧偈』，心諗點樣可以捱落去。」

她並寫下長文，分享抗癌日記，原來她目前已接受2次化療，她表示即將要剃頭髮，未來要接受手術、化療、免疫治療，將會持續半年至一年，網民都紛紛留言為她打氣，希望她可以早日康復。

吳忻熹紀錄自己接受治療過程，全文如下：

6/8/2024

今天開始我人生的第一次化療和免疫治療，將會是一個漫長的旅程，這個旅程是辛苦的，有幾辛苦，是值得唔值得，等我一一記錄下來。今日吊針由一點調到六點。中途血壓高度185，護士要停藥吊住鹽水先，過咗大半個鐘頭再驗血壓落返143先再繼續，有點兒嚇親我！今日第一日第一個Cycle身體反應感覺良好，沒有之前人們講的恐怖。但人們都說最恐怖的是第三個cycle之後，當白血球跌到好低嘅時候是最辛苦的，所以不敢太樂觀！

7/8/2024

今日化療之後嘅第二日，感覺OK ! 仲可以去車個女去學跳舞。去買定啲嘢返屋企煑！sigh…… 今個月工人放成個月假！好彩多得啲朋友幫手，我要去吊針嘅時候就放兩個女去朋友屋企同朋友嘅女玩，又幫我買咗好多幫助我恢復身體體力嘅食材！感恩！🙏

8/8/2024-11/8/2024

攰到想死，全新周身骨痛，講嘢又氣喘，一直攤喺床，好辛苦，冇心機，心諗點樣可以捱落去，仲有漫長嘅路，好朋友彭秀慧，分享了她表姨甥在她的社交平台之前接受化療的每日進程，自己想了一會，覺得自己也應該這樣做。因為我總不能夠每日都攤喺床度吧！感覺很死！好像在等死！分享每日煮啲乜嘢畀自己食，有啲咩係應該要在化療期間食和飲，分享比同路人，也是一件好事。另外因為之前把自己收埋了一段時間，而我這個星期開始陸陸續續有話畀朋友聽我cancer的事，每日都收到很多問候的message，雖然很窩心，但是在我全身周身骨痛，攰到想死的時候，要逐一回覆也是一件很累的事，如果可以在我的社交平台比關心我的朋友看見我每天在做甚麼，接受他們的支持，也幫到自己去努力打呢場漫長的仗！不是很好嗎？起碼逼到自己每日去做一點事，有點存在價值，感覺也會好些！

12/8/2024

接受第二次化療前的一日，晨早要去醫院抽血，下午接受明周訪問。

13/8/2024

第二次化療，今次淨係吊一隻藥叫紫杉醇，吊完超……….攰，坐的士回程中，我忍不住攤了在座位上，嚇親的士司機，問我有冇事。不好意思！😅😔

14-17/8/2024

有時精神，有時候又突然好攰，仲未開始甩頭髮🙏😅!

明白其他傳媒朋友想同我做專訪講吓感受，但我現在真係需要很多嘅休息和調理，所以決定只做了一次專訪公開事情，跟着專注處理自己身體，希望各傳媒朋友明白！🙏

我會趁有精神嘅時候，會拍定片同大家share，我每日食啲咩，煲啲咩畀自己去飲同補充體力，同講吓感受，有興趣睇同支持我嘅話就follow我啦！☺️☺️因為你哋每一句支持嘅留言，對我都有好大嘅正能量推動力！感恩！🙏😘