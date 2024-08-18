鮮娛糧｜鄭伊健蒙嘉慧避日地震　留港食魚蛋粉

不老男神鄭伊健與老婆蒙嘉慧近年移居日本福岡生活，伊健仍繼續到各地工作，而蒙嘉慧則在福岡打理地產公司生意。昨日（17日）有網民於筲箕灣巧遇蒙嘉慧與伊健，2人除了光顧平民食店被讚貼地，蒙嘉慧身上一細節亦被網民讚是慳家賢妻。

伊健早於在台灣宣傳11月的高雄演唱會，本以為他將很快回日本，但近日有網民於香港街頭遇到他與蒙嘉慧，引網民推測他們是否想留港一段時間避日本可能發生的大規模地震。有網民於社交網分享在筲箕灣一間魚蛋粉店遇到伊健和蒙嘉慧，表示等餐期間見鄭伊健與蒙嘉慧，2人走得很快，不過得知自己被認出都大方有禮地向店內的人打招呼。

伊健早前受訪曾分享近年不時在街頭被偷拍感到有點不開心：「如果你自己拍你的照片放在網絡還弄得很漂亮，但是你拍我卻是隨意放在上面。」伊健更笑指希望未來如果再被拍到，希望網民可以幫忙「美肌」一下。但日前他與蒙嘉慧光顧食店被拍到，網民似乎都未習慣要為明星「美肌」，急忙之下拍的照片更見蒙嘉慧回眸一笑頓變《壞蛋獎門人》中的「犀利哥」。

由網民分享的照片更可見，伊健與蒙嘉慧都穿上黑色衣服，有網民留意到，蒙嘉慧平時被捕獲，以及她在社交平台分享的照片，似乎都是穿黑色衣服，身上的T恤亦似乎穿過很多次。有網民指蒙嘉慧打扮隨意，沒有穿到一身名牌，看來平時非常慳家。