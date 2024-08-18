出道14年首個見面會！金智媛獲粉絲準備驚喜感動爆喊

今年憑韓劇《淚之女王》人氣爆升的女星金智媛，昨晚（17日）在澳門舉行粉絲見面會，她除了分享了自己的喜好、大談歷年不同經典角色的背後故事，更準備了各式各樣的舞台，展現了女演員以外不同的一面。首次到訪澳門的她，因為粉絲為她準備的應援而感動落淚，淚眼汪汪地表示：「非常幸福！」

金智媛身穿優雅白色喱士裙現身，隨即唱出Connie Francis的歌曲《Stupid Cupid》，透過大熱《淚》劇中「洪海仁」一角而更為人熟悉的金智媛，出道14年來飾演過不同經典角色，好像是《繼承者們》的「劉瑞秋」、《太陽的後裔》的「尹明珠」、《阿斯達年代記》的「坦雅」，每個角色都對金智媛意義非凡，談到剛出道不久就出演的《繼承者們》角色「劉瑞秋」，金智媛表示：「雖然『瑞秋』是一個高中生，但是性格很強悍，所以演繹出來有點困難，幸好後面有拿捏到，真的很感謝大家喜歡這個角色！」

提到了性格爽朗的「尹明珠」，金智媛立即進入角色向現場粉絲舉手做起軍禮，說：「當時為了演繹這個角色，問了很多軍人朋友的意見，要如何去揣摩，因為台詞已經寫得好好，所以做好敬禮角度非常重要，為了這個動作我練習了很久！」

談到《淚》劇中的「洪海仁」，金智媛就表示：「我從這個角色學到了很多，好像是對愛的態度，會變得對自己及身邊的人更誠懇！」金智媛又提到自己劇中最難忘的一幕是「白賢祐」受傷回來，「海仁」為他包扎的一幕，金智媛說：「看到『白賢祐』為了自己受傷，『海仁』很擔心叫他跟自己約定不要再去了，這些對白是即興說出來的，因為當時的氣氛就自然的說出來了。」

金智媛在見面會上還演唱了李遐怡的《Only》，以及《淚》劇的OST、由金娜英演唱的《日記》，提到為甚麼會選這首歌時，金智媛說：「劇中『海仁』和『賢佑』說，因為知道自己會死，所以反而不想他留在自己身邊，歌詞中有一句『我的生活有你很幸福』，很有意思，所以我經常聽這首歌。」在眾多出演的角色中，金智媛選擇了『洪海仁』為她的人生角色，並感恩的表示：「因為有這個角色才能有機會來到這裏和大家見面！」

除了向粉絲們分享演員趣事、展現出甚少展露的歌喉外，金智媛亦在見面會上分享了自己的生活照，她更即場公開了自己喜愛的隨身小物：「我經常會把按摩的工具帶在身上，耳機也是我的必需，為了今次的見面會，我也有帶按摩工具和維他命，但是出門太急了放在了酒店。」金智媛又說自己像樹獺，更即場扮睡在梳化上，稱這就是自己在家裏的樣子！

為了歡迎金智媛首次到訪澳門，粉絲們準備了好多應援，讓金智媛感到非常幸福，更立即吃貨上身：「這次來到澳門希望可以到處觀光，嘗試一下蛋撻，但大家在後台為我準備了，所以我已經吃到，完結後想再吃一個！」在見面會的尾聲，現場播出了粉絲準備的打氣影片，並大合唱《太陽的後裔》中的OST《This Love》，令金智媛感動得當場落淚，淚眼汪汪的表示：「雖然我已經有心理準備了，但看到大家看着我閃亮亮的眼神，我還是覺得很感動！」在結束此次巡演後，金智媛將會尋找全新的作品，希望帶一個新鮮的角色、或者是有趣的戲劇給大家。