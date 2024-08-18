吳嘉禧唔諗生B　鄭俊弘學識拒絕別人

藝人鄭俊弘、吳嘉禧和梁芷佩今日（18日）出席活動，活動上三位藝人除了在台上大玩遊戲之外，吳嘉禧更即場與小朋友大合唱。

特地改機票從韓國趕回來出席活動的吳嘉禧，表示小朋友好可愛，又指剛剛在台上掛住看台下的領舞老師，導致唱歌出現甩漏，問到會否想生一個？她就表示不想：「我連自己都照顧唔好，點照顧小朋友，同埋我鍾意玩人哋嘅小朋友，因為我平時都會同賴慰玲個仔玩，又會同我啲契弟契女玩，所以我依家都學習緊點樣同小朋友相處，希望遲啲可以去山區探訪，因為見到啲相佢哋笑得好開心，我都好想去感受吓。」又言最近沉迷做Gym，稱覺得做運動可以鼓勵到人：「因為早排我屋企人同寵物相繼出事，所以我情緒唔太好，都係靠運動去調節。」謂想操練出明顯的肌肉線條，再考慮考健身牌教人。提到工作，她指正與人夾Band，問到可會再組女團？她說：「女團咗咁多年，依家仲要同女仔，唔要。」

另外，鄭俊弘近日正忙於音樂劇的演出，稱已經完成了3場公演，狀態亦漸入佳境，對剩下8場演出極有信心，他又表示演舞台劇和電視劇最大的分別是舞台劇的動作比較誇張，需要將每個細節放大去演，但又怕太出力會顯得做作，所以需要自我調整，不過他笑言今次音樂劇的演出滿足了他拍戲和唱歌兩個欲望，預告太太何雁詩會於尾場來棒場。

他又表示接下來會全力為新歌《爛好人》做宣傳，笑言今次新歌某程度上是在講自己：「因為呢首歌係講唔識拒絕人嘅人，其實某程度上同我自己都好似。」不過他稱現在有了小朋友，所以都學會了拒絕別人，以免為自己帶來巨大的壓力。