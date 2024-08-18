王力宏返美晒高學歷一家合照　全家成就最低係佢

台灣天王力宏今年6月原定要參加金曲獎表演，獻唱給去年過世的好友李玟，但因引起兩極輿論，他毅然決然決定請辭。近日他晒出回美國老家和家人團聚的照片，感慨寫下：「我們總是盡力而為，但也不把精力浪費在無法改變的事情上。」

王力宏有高學歷的父母，父親王大中畢業於台灣大學、母親李明姝則是從政治大學畢業，王力宏家中有3個兄弟，他排行第二，3個孩子分別是王力德、王力宏、王力凱，王力德高中時曾在全美聯考中獲得第一，是耶魯大學醫學博士，太太STACY則是布朗大學畢業生，2021年王力宏曾發文恭喜哥哥獲得加州政府840萬美元（約6,400萬港元）補助，王力宏以哥哥為榮說：「祝願這次的科學研究能拯救更多的腦瘤病童。力德，加油。」

而王力宏的弟弟王力凱畢業於麻省理工學院，現在就職於華爾街，王力凱的太太也是麻省理工學院的畢業生，兩人是同學，2016年結婚，當時王力宏和王力德還擔任婚禮歌手，獻唱祝福王力凱的婚姻。此外，王力宏的祖母也大有來頭，畢業於清華大學，著有《會計學原理》、《英漢漢英會計學辭典》，可見整個家族都是學霸。而王力宏過去本來在父母期望下要從醫，後來依照他的喜好就讀伯克利音樂學院碩士畢業，當年王力宏談這段往事，謙稱「全家人中他成就最低」。

王力宏日前罕見晒出全家福照片，寫下：「珍貴的家庭時光，我們總是盡力而為，但也不把精力浪費在無法改變的事情上。永遠不要停止努力，不停止相信，不停止盼望。」最後祝大家暑假愉快，網友回應笑說亮點是「只有你單身」，另外有人稱讚說：「好有愛的一家」、「家唯獨在你身邊」、「說得對，有些事情無法改變，我們只做到問心無愧，把精力放在有意義的事情上，繼續努力前行。」