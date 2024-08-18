黃宗澤彈蔡潔出浴冇嘢睇　嗌開節目搵郭珮文着三點式

藝人黃宗澤（Bosco）、蔡潔、袁偉豪、傅嘉莉及戴祖儀等，下午現身油塘，出席無綫熱播劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》宣傳。席間蔡潔初試啼聲獻唱劇集歌曲，事前更搞笑形容當刻心情「驚到瀨屎」，滿堂爆笑，而Bosco則被爆經常煲老火靚湯到片場萬歲，相當好客。

受訪時Bosco談到劇情交代他於日本「瘋癲尋妻」即坦言：「第一集就唔見咗個老婆，跟住我就全部對住空氣演戲，尤其有一場企喺露台度喊，要不停keep住個狀態及情緒，連貫二十幾集真係好攰。拍咗咁耐戲，呢次都算有難度嘞！」至於「太太」王敏奕遺下「細佬」馮皓揚交由他照顧，Bosco對患有亞氏保加症的馮皓揚讚口不絕：「細佬幾可愛又好玩㗎，覺得佢好啱做演員，起初都有啲擔心大家嘅交流，點知去到片場佢係嗰個狀態。」

蔡潔上輯險被關楚耀「生劏」，本輯關楚耀以另一身份回歸，蔡潔預告二人將有感情線：「我仲因疑似殺咗佢而坐監。今次我哋鐵三角（連同Bosco及袁偉豪）都帶住沉重嘅心情演戲，所以收工都想去食吓好嘢放鬆，多謝Bosco嘅住家湯，佢會因應時節煲唔同嘅湯。」Bosco補充自己一早準備湯料北上開工時「勞軍」：「因為知道大家辛苦嘛。」

談到日前蔡潔的一場出浴戲碼，Bosco竟打趣：「本來我都想留低睇㗎，點知佢話俾我聽，只會有膊頭同腳，咁我咪話冇嘢囉，哈哈！都唔明點解上集都有大露背吖，今次導演太保守嘞。」他又忽然提議：「不如下次我哋拍《法證先鋒放暑假》，叫晒戴祖儀、郭珮文同蔡潔去海邊曬三點式，但千祈唔好預阿BOB喺度搞亂檔，應該好有睇頭。」