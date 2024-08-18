吳慷仁傳處男演內地劇集　夥拍孫儷惹爭議

台灣男星吳慷仁入行多年不僅累積許多經典作品，不斷挑戰自我嘗試各類型角色；去年他憑《富都青年》首度奪下金馬影帝殊榮，演技再度獲得肯定。而如今他被爆出將接演陸劇，至於搭檔演員竟是憑藉《甄嬛傳》爆紅的孫儷。

據內地爆料，吳慷仁將與孫儷、羅海瓊合作演出懸疑劇集《執迷》，總導演與總編劇則為《北京遇上西雅圖》的薛曉路，而該部劇將於9月開拍。對此，《執迷》的演員名單目前尚未正式公開，且也有傳言指出，該劇集曾接觸過金鐘視帝周渝民，至於吳慷仁也尚未做出回應，不過若傳言屬實，將成為吳慷仁首度接拍的大陸劇。

而消息曝光後，隨即在大陸網上引發一陣討論，部分網友認為，吳慷仁有「立場問題」，但也有人認為，立場不影響，並表示歡迎，同時稱讚吳慷仁的演技非常好，直言這將會給內地演員一點震撼。

其實吳慷仁的兩部電影作品《富都青年》、《但願人長久》原預計在今年第14屆北京電影節放映，不過官方卻在放映前一天宣布《但願人長久》發生「拷貝損壞無法修復」而取消，至於《富都青年》則是因宣傳周期調整，所以需延期放映的訊息。不過當時電影節已即將閉幕，所以活動延期等同於直接取消，讓許多影迷相當不滿。