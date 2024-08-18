袁偉豪出動私伙古董車當道具　傅嘉莉：令我好放心咁演

藝人袁偉豪（Ben）與傅嘉莉（Kelly）於無綫熱播劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》內大演對手戲，日前播出一幕Kelly「車廂崩潰戲」成網民熱話，原來當時充任「車手」的Ben，出動私伙古董舊車當道具：「上一集輯我揸嘅車都係自己嘅，但去到呢輯開工，太太懷孕我就換車嘞，咪揸呢㗎囉。可以建立角色人切，達到畫面效果，都係一件幾正嘅事，咁劇組都有畀番租車錢我嘅。」

Ben表示由於Kelly所有情緒戲自己都在旁，所以角色要充當聆聽者：「同埋我本身都要令對手盡情發揮到自己想發揮嘅。（嚟緊會交代你哋有感情瓜葛？）作為一個男人，或多或少都會被佢美貌動搖，角色情況的而且確令我有少少思想上嘅混亂，諗唔清楚到底係一件咩事。好兄弟死咗我接收照顧佢屋企，『朋友妻咪走雞』都可能係人之常情，我哋只可以盡量演繹人性道德嘅選擇。」

Kelly對於崩潰戲演出獲讚，即坦言：「真係好多謝阿Ben嘅協助，試過因為人聲嘈雜而影響拍攝，佢即刻揸架車上公路，令我可以好放心咁演繹。（由頭再喊過？）係，不過嗰吓都全心投入，同埋想一Take過OK。如果唔係阿Ben揸緊車，我真係想再放盡啲，但驚有危險。」

談到有指今次出現「新人搶主角鏡」的情況，Ben坦言不認同：「新人當然需要多啲機會去磨練，有新人亦都會有前輩，呢個係循環不息嘅。」Kelly則指本輯加入很多新元素，作出大膽的嘗試，引起大家議論，證明劇集獲得大家的關注。