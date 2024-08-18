世良乃乃香 寶物級I奶愛神

有乜嘢武器可以令天下間嘅男士臣服？舞刀弄劍，似乎有失斯文，再者呢個世界有大把人受軟唔受硬，反而美女心口嗰對導彈更具殺傷力，正如今日為大家介紹嘅世良乃乃香，就憑住一對I奶，成為「征服天下的寫真偶像」！

成功反底

唔少本地藝人為咗扭轉頽勢，會嘗試改個藝名，希望星運好轉，但其實紅唔紅同個藝名未必有關，有冇實力同形象討唔討好，先係關鍵所在，今年25歲嘅世良乃乃香就係最佳人辦。

初出道時以村瀨乃乃為藝名嘅乃乃香，賣點係青春可愛，同埋一副豐滿誘人嘅嫩白胴體，特別係心口一對天然I奶更被稱為「寶物級巨乳」！雖然阿妹嘅外在條件相當唔錯，但際遇麻麻，先後改名為深見望乃同渡邊乃乃香，情況都未見好轉，直至上年改用現有藝名，加埋喺打扮上作出改變，以成熟、美艷嘅感覺示人，先至成功反底！

觀眾大讚

查實世良乃乃香喺改名之前曾經有段時期氣勢唔錯，做過美少女藝能組合成員，亦曾經喺選美活動「Miss iD 2021」獲得「次世次寫真女王獎」添！之但係呢個獎唔知係咪有「魔咒」，佢喺得獎後，氣勢反而轉弱。直至上年年尾，阿妹作出連番改變，唔止改藝名、改形象，仲換埋事務所，低迷嘅演藝事業終於有起色，人氣仲愈來愈強。

近期阿妹密密為出版社推出數碼寫真集，坊間反應唔錯，更獲得觀眾大讚，除咗稱呼乃乃香為「美艷如愛神維納斯」，甚至有人認為佢可以「征服天下」添！