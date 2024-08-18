何超盈升呢博士現身聯合國會議　被安排坐第一排地位超然

賭王四房長女何超盈（Sabrina）在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛阡覓（Audrey），原來她一直都有默默進修，今年5月她在社交網宣布博士畢業的好消息，正式成為「何博士」！日前超盈又分享了在位於美國紐約的聯合國總部大樓出席會議的短片，與各國代表進行交流。

超盈早前在美國紐約大學斯坦哈特學院（New York University – Steinhardt）畢業，取得博士學位，老公辛奇隆亦有陪伴見證。上月底何猷君的電競公司在美國納斯達克證券交易所（NASDAQ）掛牌敲鐘上市，超盈亦有帶同囡囡到現場支持細佬。而日前超盈現身聯合國總部大樓，她在限時動態上載短片，並寫道：「watch it on live.」片中所見，會議室內坐滿人，超盈更坐在第一排，據知今次會議是慶祝國際青年日，該節日是由聯合國發起設立的節日，將每年8月12日定為國際青年日，旨在引起國際社會對青年問題的關注。

其實‌超盈早在2017年就獲‌聯合國教科文組織（UNESCO）委任為策略性夥伴，除了是首位華人獲委任此職之外，亦是最年輕的一員，她與UNESCO簽署了戰略合作夥伴協議，雙方將在教育與文化領域開展深入合作，支持創新型教育培訓項目，為年輕人創造更多就業和創業機會。2020年何超盈更與UNESCO聯合發起全球倡議「你是下一位」（YOU ARE NEXT）「堅韌藝術」線上討論，與來自亞洲多國的知名藝術家和傑出女企業家線上暢談女性創意、文化與科技、性別平等、文化創意產業等。