【是日通勝】

農曆七月十六

甲辰年 壬申月 乙卯日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、安葬、會友

忌：栽種、出行、置產

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：19、37、26

幸運顏色：藍色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：健康響警號，要注意多菜少肉，切忌偏食。

金牛座：告別不切實際的幻想，愛情上易取得突破。

雙子座：感情關係存暗湧，相處態度不變將有麻煩。

巨蟹座：事業運強，財運亦急升，專注工作有着數。

獅子座：財運好但不是天降橫財，要用努力來換取。

處女座：職場是非多，有真材實料便不怕別人挑戰。

天秤座：工作運每況愈下，外來助力也無法幫到你。

天蠍座：時刻保持真誠笑容，這樣會帶來更好運氣。

人馬座：財運呈上升之勢，但求財不可貪快走捷徑。

山羊座：萬事起頭難，過了這一步，事情就會容易。

水瓶座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

雙魚座：做人忌自私，顧及別人感受才會有好人緣。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）虎 遇貴人

（跌）雞 心情差

鼠：情緒不穩，容易被一時怒火沖昏頭腦。

牛：慢工出細貨，很多事情需要耐心處理。

虎：得到貴人提攜，事業上不乏上位機遇。

兔：忙碌日子告一段落，最適合聯誼會友。

龍：做人最緊要開心，勿為小事耿耿於懷。

蛇：想法有分歧是很正常，最緊要多溝通。

馬：做事粗心大意，有可能造成錢財損失。

羊：勿被負能量騎劫，謹記有志者事竟成。

猴：瑣事纏身，檢討做事手法是當務之急。

雞：是日沖煞，心情鬱悶，適宜出外散心。

狗：判斷力下降，易有不合理的消費行為。

豬：需要學懂自律，以免對健康造成損害。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

沒有更好的選擇 只有認真的選擇

當一個人覺得不順，或日常生活中發生不如意的事情，內心一定充滿疑惑。

怎樣面對眼前的困境？如何可以找出改變命運最快的方法？若在這個時候，依賴一些人去幫自己改運，其實很易令某些人有機可乘，長期被對方愚弄，不斷奉獻金錢，跟慢性自殺無異！

大家要明白一點，大樹底下無大草，能為你遮風擋雨的，同樣也會讓你不見天日。由於這些人懂得在你的弱點入手，他們眼光毒、膽子大、腦子活、嘴巴甜、臉皮厚、手段狠、心腸硬、城府深，能把你的靈魂俘虜，旁人叫也叫不聽。

每個人的人生都可以通過出生年月日時計算出來，只要找到我們的人生密碼，便可找回真實的自己。

俗語有云：「十年河東轉河西，莫笑窮人穿破衣。」不管別人有沒有本事，只要不靠你吃飯，就是別人的本事。

按八字的啟示，從心而活，知足常樂，順其自然，看似孤獨，實則灑脫，不要再陪他人演戲了。