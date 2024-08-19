Twins滿足觀眾一咀再咀　自封吉祥物生孖胎有計

女子組合Twins前晚於成都開騷，期間被現場逾萬觀眾起哄要求咀嘴，蔡卓妍（阿Sa）樂於滿足粉絲，向鍾欣潼（阿嬌）獻吻。二人又自稱雙胞胎吉祥物，因不少身邊朋友都是雙喜臨門，故呼籲若想生孖胎的朋友，不妨跟她們多多親近。

繼上星期北京場次後，Twins前晚移師成都的體育館舉行巡唱，吸引過萬觀眾捧場，場面熱鬧。阿Sa與阿嬌向來感情要好，不時公然「親熱」，沒料粉絲還是樂此不疲，前晚當二人與台下觀眾互動時，「咀佢、結婚」的叫喊聲此起彼落，阿Sa聞言說：「你們現在都變成了污粉？還未看夠嗎？」及後阿Sa拿起套上熊貓公仔的咪高峰作狀親親，觀眾卻不收貨，及後至二人跳唱一輪過後，原定動作只是作狀獻吻，不過阿Sa為滿足歌迷，即主動向阿嬌親嘴，隨即令台下嘩聲四起。

幸有「浪姐」吸納新粉

及後二人換上靚衫再度出場，當獻唱《忠粉》一曲時向觀眾笑說：「還好到這個年紀還有新粉，所以我們去『浪姐』是沒錯的，謝謝每一位支持我們的朋友，謝謝你們一直的陪伴。」

阿Sa又指很多喜歡她們的人，或身邊朋友都能生雙胞胎：「我有一個朋友的朋友，她昨天生了一對雙胞貽，她就是看完我們演唱會之後就有Twins。」阿嬌亦透露剛相識的朋友，最近也誕下雙胞胎，笑指若想生雙胞胎，只需認識她們就可以，還自封為「雙胞胎吉祥物」。