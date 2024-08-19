MIRROR音樂夥伴追夢　葉彥廷成功須苦幹

曾跟男圑MIRROR及隊中成員Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）、樂隊RubberBand、側田、黃妍及吳林峰合作的音樂人葉彥廷 (Frankie) 相隔一年，再推出新單曲《努力的天才》。他表示新作是他於去年12月5日，僅用了一晚時間創作出來：「我鍾意一日完成作品，想將嗰刻嘅想法、感受一次過記落嚟，否則到咗第二日可能就會唔同。」

他又說歌手創作靈感來自網絡上一段短片，當中有句說話：「當你肯勤力嘅時候都攞唔到5粒星，只係攞到4粒星，你哋喊出嚟嘅眼淚就有價值，阿Sir都會為你喊！」令他回想自己比別人遲起步，但相信只要比其他人更加努力就可追上，因此他的努力不懈，透過追夢開拓自己的音樂路，成為創作女歌手 Serrini 的好拍檔，和她征戰大小不同的表演場地外，也為她撰寫了叱咤冠軍歌《樹仔》。

今次《努》歌詞內的角色是個天才，但當這個世界有很多人也非常有天分時，天才優勝之處便是他比其他人更努力。他希望藉着這首充滿日系動漫正能量曲風的勵志歌去鼓勵一眾樂迷，無論是暑假後便開學或進入職場，儘管有些人可能贏在起跑線，但亦有很多人出身或背景未必是很好，但只要靠著一直努力永不放棄，最終都能夠擁有成功的人生。