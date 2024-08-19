吳宇森哀悼偶像阿倫狄龍離世：感覺像他並沒有離開！

法國傳奇影壇巨星阿倫狄龍（Alain Delon）日前離世，享年88歲。他主演的作品無數，其中以60年代法國新浪潮導演梅維爾（Jean Pierre-Melville）執導的《獨行殺手》（Le Samourai）就最為經典，一直深受梅維爾與阿倫的作品所啟發的吳宇森今日亦有於社交網站發文向阿倫狄龍致敬。

吳導演貼上阿倫於《獨行殺手》的黑白照片，而照片中有阿倫狄龍的親筆簽名。他留言表示：「『感覺像他並沒有離開。』當談到我的偶像和好朋友阿倫狄龍時，他的遺產、精神和魅力將永遠存在於我所有的電影和生活之中。」

過往吳導演的多部作品靈感來自阿倫的電影，例如代表作《英雄本色》的Mark哥、《喋血雙雄》的「職業殺手」小莊抑或是《喋血街頭》任達華飾演的殺手阿樂，3個角色的角色設計以及造型明顯是來自《獨》中的阿倫狄龍。

除了角色方面，吳宇森亦多次藉作品的片名來向阿倫狄龍的作品「致敬」。例如1990年的《喋血街頭》片名就與1965年阿倫的《Once a Thief》同一中文片名，而吳宇森1991年的《縱橫四海》亦用上《Once a Thief》作為英文片名，至於「縱橫四海」這個片名亦與阿倫1967年的《Les Aventuriers》同一中文片名，就連兩部《縱橫四海》的「三人行」海報設計亦差不多一樣，可見吳宇森對阿倫狄龍的鍾愛程度有幾深！

【曾計劃重拍阿倫代表作《劫寶群英》】

吳宇森於2000年初曾計劃將阿倫1970年的經典之作《劫寶群英》（The Red Circle）拍成美版，並由他與拍檔張家振一同執導。當年張家振曾說過：「吳宇森初次看《劫寶群英》便如癡如醉，你們從吳宇森在港製作的電影中便會看到這部片的影子。」據知當時曾考慮《劫》新版由周潤發、奧蘭度布林（Orlando Bloom）與里安納遜（Liam Neeson）3大巨星合演。不過最終未能成事。