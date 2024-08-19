KARA相隔9年在日開騷　台上放6支咪懷念具荷拉

韓國女團KARA於前、昨兩晚在日本東京舉行演唱會，是組合繼2015年之後，相隔9年再在日本合體開騷。

她們在演唱會上唱出15周年專輯《MOVE AGAIN》的主打歌《WHEN I MOVE》日文版，又演繹《Honey》、《Pretty Girl》及《JET COASTER LOVE》等人氣歌曲。5名成員亦各自準備特別演出，其中許英智唱出首支個人單曲《L.O.V.E》，姜知英演唱日文歌《有喜歡的人》，朴奎利與韓昇延分別演繹《白日夢》和《Guilty》，Nicole則送上個人單曲《5!6!7!8!》。

她們之後又唱出上月推出的新歌《I Do I Do》及《HELLO》，其中《HELLO》是已故成員具荷拉有份參與錄音的歌曲，台上特別放了6支咪，讓粉絲與她們一起懷念具荷拉。

另一邊廂，人氣女團aespa亦於前、兩晚假東京巨蛋舉行演唱會，是她們繼去年之後，第2次在東京巨蛋開唱，她們亦是首個連續兩年在該場地開騷的海外女歌手單位。她們早前已經在福岡、名古屋、埼玉及大阪等4個地方舉行共9場演出，共招待10萬觀眾，而今次在東京的演出就共有9萬4千名觀眾入場，認真厲害。aeapa對能夠連續兩年在東京巨蛋開騷感到榮幸：「能夠有那麼多人聚在同一地方聽我們的歌，看我們的演出，真的非常感動。」