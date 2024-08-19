巨型藍鑽浮現　雙體遊艇新面貌

寬度比同噸位單體船大、船艙有較多活動空間、有力承受較大的風浪，加上相對經濟的油耗，令「雙體船」（Catamaran）愈來愈得到遊艇用家的青睞，也催生出愈來愈多別具一格的設計，正如今次介紹的概念遊艇，有的像巨型藍鑽，有的像蝙蝠戰車，可謂各自各精彩，體現一眾設計師天馬行空的想像力和對美感的極致追求。

霸氣寶石：A Solar-Powered Catamaran

在平靜的大海，突然有一顆寶石如利刃般劃破水面，可謂極具霸氣。說的是概念遊艇「A Solar-Powered Catamaran」，出自設計師Julia的構思，再由Dmitry Vinogradov將之變成圖像。從預想圖所見，船首尖銳，白色船體的造型有別於一般遊艇，像由多幅幾何圖形拼砌而成，上層建築被墨藍色玻璃天幕所覆蓋，其設計融入幾何元素，貌似已完成切割的巨型藍鑽，令這艘雙體遊艇宛如一件來自未來的高科技產物。

除了造型獨特外，設計師也為遊艇注入實用細節，其中頂部鋪設太陽能電池板，可提供潔淨能源，符合環保原則；船尾的兩道艙門可以放下，與碼頭無縫連接，方便乘客上落。