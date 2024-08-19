打入健力士！「幽靈刺客」韋斯利破「狼人」紀錄

漫威（Marvel）全新力作《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）票房大賣，片中最大賣點除了有「狼人」加盟之外，大量經典超英角色加入亦令一眾「漫粉」大為驚喜。

【劇透慎入】

新一集《死侍》中有多位超英角色神秘客串，其中包括上世紀90年代「幽靈刺客」（Blade）的韋斯利史納斯（Wesley Snipes）。今次是他繼《幽靈刺客III終極屍殺》（Blade: Trinity）之後相隔20年再演同一角色。近日「健力士世界紀錄大全」（Guinness World Records）就公布韋斯利連破兩項紀錄，以《死侍與狼人》的北美上映日期計算，他共演了「幽靈刺客」的角色長達25年零340日，打破了曉積文（Hugh Jackman）演「狼人」24年的最長紀錄而成為漫威電影史上演同一角色最長時間的紀錄。

此外，韋斯利亦成為漫威電影史上相隔時間最長演同一個角色的紀錄，舊紀錄是英國男星Alfred Molina所保持，他自2004年的《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2）飾演「八爪魚博士」之後相隔17年時間再於2021年的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）再演同一角色。

【韋斯利與「死侍」早已合作？】

韋斯利飾演的「幽靈刺客」於新一集《死侍》中客串，查實韋利斯與「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）早於2004年的繼《幽靈刺客III》已合作過，不過當時賴恩飾演另一角色「吸血殭屍獵人」Hannibal King。

不過影片當年上映時曾一度傳出韋斯利與賴恩鬧不和，韋斯利最近受訪時亦以傳聞來開玩笑，他笑說：「一切由賴恩傳嚟嘅短訊開始，佢喺短訊話想同我傾下，我即時就諗：『我憎呢條友仔。』講笑咋，我哋廿年前合作過整個過程中都好喜歡對方！」韋斯利直言得知他想找自己再演「幽靈刺客」時，自己都認為個角色不可能會在《死侍》的時空中出現：「竟然佢（賴恩）都話可行，那我當然樂意再演！」