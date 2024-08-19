AL唔嬲舞姿被恥笑接受有用評價　與Edan齊恭喜保錡撻着菊梓喬

MIRROR成員Anson Lo、Edan（呂爵安）和Jeremy（李駿傑），聯同陳柏宇、林奕匡、力臻，樂隊ROVER及饒舌歌手JB到澳門演出音樂節。3子合體濕身演出，令現場觀眾血脈沸騰，完騷後3子接受傳媒訪問，對於游學修的短片頻道用AL舞姿用作忍笑片，AL表示網上人人都有言論自由，明白每人喜好不同：「我諗唔同嘅舞種，唔同國家會跳唔同舞種，都係互相尊重，任何評論都對自己有幫助，有用嘅評價都會好似平時咁一樣接受。」

AL表示各式各樣的評論都見過，坦言沒不開心，亦沒有太大感覺，亦不覺得游學修沒有心地不善良，對於對方承認拿捏不夠好，AL表示：「我OK呀，放心！冇乜太大傷害性，我諗呢件事都暫告一段落，希望大家和平，最唔想見到大家嗌交，其實我嘅感受唔係最緊要，最緊要我嘅fans同觀眾對呢件事有咩感受，唔想大家因為呢件事而嘈交，最緊要都係互相尊重。」

提到Edan整蠱姜濤將潮語「SLDPK」變「#成龍打保錡」，Jeremy得戚指自己比姜濤早一星期知這個潮語的意思，還搞笑指着AL：「佢應該都唔識！」Edan讚他：「你最叻！」對於保錡跟菊梓喬撻着，三子齊聲恭喜：「畀空間佢！」至於與馬國女神林明禎傳緋聞，明禎近日現身香港睇郭富城騷，問Edan有沒有約她食飯？Edan笑說：「冇呀，有好消息話畀大家知，多謝大家關心，畀啲空間我。」