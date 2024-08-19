來到8月，夏天和暑假都過了大半，但精選的美食推廣依然一浪接一浪，今個月，有不同品牌和餐廳推出限定餐點和優惠，想食就要把握時機。

國慶驚喜

因應新加坡國慶，新加坡餐廳最近在上環開設新分店，店子在8月推出限定國慶二人套餐，內有黑椒大虎蝦、參巴烤魔鬼魚、咖啡骨和滑蛋河等，惠顧套餐的客人，可獲無精酒雞尾洒2杯。

主題雞尾酒

清新清涼的雞尾酒，吸睛又清爽。佐放敦酒店天台酒店在月推出3款夏日主題雞尾酒，Hunter Highball以苦味利口酒、龍舌蘭酒配柚子酒和柑橘汁，散發草本和柑橘香。Blood Orange Bliss以血橙利口酒配氈酒、黑莓和粉紅西柚梳打，果香迷人。至於Peppermint Breeze，用威士忌、苦味利口酒、薄荷茶和梳打水調配，絕對是清新之選。

惹味雞翼薯條

惹味的雞翼及香口的薯條，一向是最佳組合。香港雞翼專門店在8月的雞翼薯條月，推出多項優惠。堂食任何雞翼拼盤，可用優惠價無限追加指定口味雞翼。追蹤店子社交平台，惠顧任何堂食，可免費獲限定口味薯條1份及現金優惠券。最後，午市時段有優惠價享用1個漢堡包或捲餅、4隻雞翼和1份期間限定口味的薯條或配菜，再加1杯飲品，夠晒滿足。

「芝」味過節

臨近中秋，大家要預備各式節慶美食或計劃送禮，日本芝士蛋糕品牌於現時至8月25日推出中秋節限時特別服務，客人可到中秋節預訂特別專頁提早訂貨，選擇有原味、港式奶茶和抹茶口味芝士蛋糦到時會在9月6日至19日指定日子送貨至過百個自取點，同時亦會提供百分百運費回贈服務，無論是自用或送禮，都咁方便。

美酒佳餚

精心調配的雞尾酒，無論獨酎或配菜一樣合適。中五星級酒店酒吧和米芝蓮星級意日餐廳合作，尽8月22日晚上推出聯乘合作，到時會有3款雞尾酒配各款意日美食，菜式包括吞拿魚三文治配海膽及魚子醬、龍蝦包配南瓜Tagliatelle、特色章魚燒和Gnocco Fritto等，配Uni Martini、Saturn Peach & Tonic和Rum & Raisin Punch，讓美酒和美食的味道即時提升。