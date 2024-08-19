鮮娛糧｜黃宗澤心急出醜　慘被拉回「老尷」扁嘴

跟內地合拍的TVB新劇《法證先鋒6》現正熱播，劇中一眾演員包括主角黃宗澤（Bosco），近日也到了北京，落力為新劇作宣傳活動，不過就發生了一段小插曲。話說當天，黃宗澤、蔡潔及袁偉豪在後台，正準備現身活動時，走在前頭的Bosco，未等主持宣布，便急不及待想搶先探頭往外，豈知立即被工作人員急拉回頭，Bosco即時「扁嘴」狀甚委屈，但其實個表情相當可愛，令在旁見到的粉絲立即被冧，更大讚他「好帥」，他只一個表情便成功圈粉，大灣區視帝也真不是浪得虛名。

其實Bosco向來也出名疼錫粉絲，像早前《法證先鋒6》播出後，有內地網民投訴配角戲份，竟比主角Bosco還多，尤其是港姐出身的阮嘉敏，更慘成眾矢之的；事後Bosco笑說，即使開埋第7輯也難平息「民憤」，於是他親自拉隊到內地「慰粉」，認真識做。

Bosco在演出上，其實也很認真努力，例如他在即將上映的新電影《紮職3》中，也亳不錫身應付連場打鬥，其中一場百人混戰，更令他換來一身傷。不過現在要做一線男星，靚仔又打得，好似已經是基本，希望Bosco繼續努力打出血路。