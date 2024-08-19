洪卓立親解中「不瘦降」真相：我不想變成鋼條身形

歌手洪卓立近年身形不斷暴脹，體重高達200磅，健康狀況令人擔心，最近忙完內地巡唱後，佢日前於社交網分享同朋友嘅對話，並晒出一張佢多年前嘅MV截圖，指朋友依家完全唔認得佢，佢朋友仲話唔怪得之前咁多人鍾意佢啦，佢就回應對方：「係人都會老。」佢自揭中「不瘦降」之謎，原來佢之前整傷咗條腰，並晒出爆肌相，表示：「但掩飾也是事實，很多人問我之前辛苦練來的肌肉去了哪，其實是因為自己不小心觸碰舊患，腰傷關係，完全停止了重訓幾個月。」仲揚言要努力減肥，留言：「變回以前『你們很喜歡但我自己很不喜歡』的樣子。」

不過有粉絲就擔心佢不斷改變身形，會影響身體健康，佢就回應話：「我想我有必要在此說明一下，這單純是弄傷了腰部而要改變計劃，向瘦一點的鋼條身形進發，並無任何甚麼其他意思。我說『那是我不喜歡的身形』是因為不想自己變成鋼條身形，基於本人太聰明頭部很大，鋼條身形就會顯得頭部更大。」仲多謝大家嘅關心：「謝謝你們怕我是因為怕閒言閒語所以去改變身形，對不起我完全沒有。一開始我就很清楚我和教練在做甚麼，所以才會開始谷肌肉增磅，只是我不小心在家中整傷了才不能繼續，完全跟教練無關，你們想太多了。」