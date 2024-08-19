平治新版EQA及EQB抵港登場

平治兩款小型純電動SUV車型，5座位的EQA及7座位的EQB，最近在港推出全新Facelift升級版EQA+ 及EQB+。兩車型由電池容量及效能、0-100km/h加速和續航力等均有所提升，外觀細節和內裝配備亦進一步升級。

新輸港的EQA+及EQB+均車載70.5kW電池，稍較前款增4kW，最大馬力維持190hp，最大扭力385Nm(EQA增10Nm，EQB不變)，至於完成0-100km/h加速時間同縮短了0.3秒，分別來到8.6秒及8.9秒。在WLTP標準下，EQA+及EQB+的續航力分別高見561km及535km，較前款分別增135km及61km。

從數字可見，EQA+的效能表現及續航力提升了不少，這得益工程師在部分細節的空氣動力學設計進行了一些優化措施，如為後輪拱加裝全新導流槽及配上尾燈擾流板。 此外，透過配備Zero Layer零層級觸控介面和Dolby Atmos®全景聲效的最新MBUX系統，可啟動新增的「續航距離監控」功能，並通過已升級至10.25吋的中央顯示屏向駕駛者提供多項節能建議。其他外觀細節和內裝配備的提升，包括：換上全新布滿鍍鉻星徽的黑色面罩及配備觸控按鈕的新一代軚環，將USB套件列入標準配備，並將Sound Experiences功能加到選裝配備中等。