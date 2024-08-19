張家輝出盡渾身解數谷新戲　張學友「上身」唱《情書》

兩大影帝張家輝與阮經天主演的電影《重生》近日在內地舉行首映及連場路演，家輝出盡渾身解數，除了學講北京話之外，又應邀唱歌，由於他被指跟張學友似樣，故要求他從對方4首經典歌曲中揀一首獻唱，他揀了《情書》，不過，他一直找不準調，試了好幾次才成功，引得全場大笑。之後再被要求唱一首廣東歌，他雖然說再唱要加錢，但仍有求必應，唱了學友的《情已逝》。他表示自己有偷偷去看學友的演唱會，但不敢讓對方知道，以免影響他演出。

另外，家輝現場跟粉絲互動亦非常有趣，有女粉絲表示要送他一套房子，家輝笑指：「現在房價是跌了吧！」原來她是將自己的左心房轉讓給他，向他大講土味情話，家輝反問：「你有跟醫院說要捐贈官器嗎？」笑爆全場。有男粉大讚好看，家輝幽默地說：「你是我的粉絲，我幹什麼，我拉屎你都說好看。」並跟對方抱抱。另有男粉自爆十年前曾跟家輝有過一段廁所情緣：「十年前我在電影節是志願者，接待了你去廁所。」家輝反問你有偷看我嗎，男粉很認真說：「沒有，你上完廁所我才有勇氣叫你合個影。」家輝隨即走上前跟對方握手，並問：「看起來有味道沒有？」而家輝的「廣普」仍然是大家笑點所在，有觀眾自言爸爸媽媽很也愛看他演戲，家輝叫她代他向伯父伯母問好，但發不準音，將「伯父伯母」變成「波波波波」。電影上映3日，票房已破1億人民幣，走勢不俗。