洪永城細女激似笑佛　右眼仍現嬰兒血管瘤惹關注

藝人洪永城於2021年與梁諾妍拉埋天窗，同年12月誕下大女洪靖嵐（Amber），由於Amber與爸爸洪永城的長相極其相似，獲得了「Sir Face」的稱號。今年3月，2人再添細女Beryl，Beryl未出世就已經被稱為「Sir Face 2.0」。昨日（18日）梁諾妍在社交網分享細女的BB相，十分精靈可愛，笑起來似足笑佛。

梁諾妍分享了幾張細女的照片，並寫道：「笑佛仔阿妹報到，仲有3日就5個月啦！暫時留意到阿妹性格係好直率好直接，唔係0就100，開心時就特別開心，唔開心就大爆喊到成幢樓都聽到，一發不可收拾。不過大部分時間阿妹都係笑呵呵，個笑容特別治愈呢！附上最後一張洪永城蠱惑樣#一屋洪永城#愈生愈似老竇系列。」

照片中，5個月大的Beryl神複製洪永城的單眼皮小眼睛，父親的遺傳基因超級強大！Beryl亦非常愛笑，笑起來的時候與笑佛有幾分神似，不過蒙眼甜笑的時候較為似媽媽梁諾妍。網民留言：「小活佛」、「BB好得意啊！」大讚細女可愛精靈！

照片中見到細女Beryl右眼眼袋位置仍有見血管痣痕迹（俗稱士多啤梨痣、正確名稱應為「嬰兒血管瘤」），尚未完全康復。梁諾妍先前曾透露，Beryl出生時醫生告知這種情況很普遍，雖然一開始讓她擔心到差點哭出來，但最終會自然消退，不需特別擔心。洪永城表示，如果將來Beryl的血管痣還在持續增大，可能需要做一些激光治療，不過屆時仍需要聽從醫生的專業建議。