張敬軒鄧麗欣默契十足　Ian處男聲演做足功課

歌手張敬軒、鄧麗欣（Stephy）、Ian（陳卓賢）、女圑Lolly Talk成員Sinnie及黃妍（Cath）特別客串，森美及《十八樓C座》金剛、陳慕賢及朱雪梅等，亦有參與聲演電台廣播劇《微涼之夏》。劇中軒仔及Stephy分別飾演「關Sir」及「葉細細」，一對識於微時的屋邨街坊。

今次是Stephy與軒仔首度合作聲演廣播劇，原來都難倒演戲經驗豐富的Stephy：「我哋嘅故事跨越唔同年代，由1998年到2023年，只能單靠聲線嘅變化，喺好短嘅時間交代唔同年代嘅情節，其實都幾難。當中仲有配音情節，難得見到軒仔扮聲、古靈精怪嘅一面，成件事好好玩。」

軒仔覺得二人再度合作很有默契：「我同Stephy唔係成日見面，但頭先對戲嘅時候，好自然有一份信任，就好似錄醫院嗰場戲，我哋睇到嗰間醫院都係同一Style，唔會一個係英國，一個係香港。我又發現我哋都係風象星座，唔怪得咁有默契。今次錄廣播劇真係好唔夠喉，好想叫編劇月巴加多啲戲份比我同Stephy。」

Ian及Sinnie的故事發生在70年代，Sinnie飾演應屆會考生「黃詩敏」，Ian及Sinnie均做足功課準備今次廣播劇，首次聲演廣播劇的Ian指：「今次演武俠小說作家都幾好玩，我甚少寫小說，但今年出嘅歌背後都會有個故事，同角色都有關聯。故事發生喺70年代，用字就要有番啲年代感，例如『啱啱』會換成『啱先』或者『剛才』。拍劇可以利用表情、肢體動作去配合，廣播劇只係單靠語氣及抑揚頓挫，但過程都幾順利。」

今次是Sinnie第一次與Lolly Talk 以外的人對戲：「我飾演一個有女俠精神嘅會考畢業生，對我嚟講係好大挑戰，所以特別去研究一下70年代嘅人點講嘢，睇咗大事回顧，聽下新聞報道員點報新聞，參考佢哋嘅語氣、助語詞。我除咗會平時字正腔圓，仲會喺句尾加番『呀』、『㗎』，希望比到聽眾70年代嘅感覺。」

黃妍在大學時期修讀新聞與傳理系，今次在廣播劇再演新聞系學生，劇情講述她訪問宣子晴入行，Cath指：「今次廣播劇聲演記者，令我諗番起讀書時期做過一段時間實習記者，成件事好巧合。我本身好鍾意玩廣播劇，錄廣播劇睇唔到樣，只可以利用把聲做表情，要調整自己講嘢嘅節奏同強度，係好有趣好好玩嘅，希望嚟緊都有多啲機會再同其他人一齊玩！」