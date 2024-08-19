失婚名模Danielle再活躍社交網　被網民嫌老不復當年勇

混血名模Danielle（Danielle Graham），當年憑清秀的外表加上Fit爆身材，一出道便火速成為各大品牌的寵兒，與琦琦、馬詩慧等齊名，更獲封為「翻版關之琳」。最近Danielle再次活躍於社交平台，並在社交網拍片分享烹飪影片，可惜被網民嫌老。

Danielle於2009年嫁銀行才俊Patrick Khoo，婚後淡出娛樂圈，並誕下一子一女，可惜婚姻只維持7年，於2016年離婚收場，一對仔女由她獨力照顧。近日Danielle重新投入工作，經常在社交網分享煮食影片及食譜，日前更教大家整「越南米紙蔬菜卷」，不過網民對煮食影片反應一般，反而對其外貌引起熱議。

上載影片分享下烹飪及食譜，近日她教整「越南米紙蔬菜卷」，網民對菜式反應一般，反而討論起Danielle的外貌。有不少網民對只有45歲的Danielle外貌有彈冇讚，更嫌她老了很多，美貌不復當年，更質疑憑拍攝護膚廣告爆紅得她，是否沒有做好保養：「老成這樣了」、「玉蘭油阿姨」、「再美的美女老了都不好看」、「當年哪麽美，現在都走樣了！」