崔碧珈嬲爆出Po向女演員追債　竟然打錯字！

「咪神」崔碧珈（Anita）擁有36G驕人身材，近年佢將事業重心由轉移到外地，除咗做埋幕後，佢去年擔任監製兼主演嘅法意新片《FOLLIA》，仲去到康城影展造勢，而今年初又拍過新加坡電影，可謂百足咁多爪，密密吸金。不過佢今日（19日）於社交網出Po，大大隻字寫住「免債還錢」，仲標註咗馬來西亞演員童繽毓（前名：童冰玉），向對方追債，雖然佢係寫住「免債」，不過由於免字同欠字筆畫類近，佢應該係想打「欠債」，可能係佢輸入時打錯字。

佢咃過往曾於電影《辣警霸王花》合作，崔碧珈晒出佢哋對話截圖，2次直斥對方係「BIG LIAR（大話精）」，並指要公審對方，佢表示：「You deceive my money, hk people money.（你欺騙了我的錢，香港人的錢。）」童繽毓就用英文回覆，指崔碧珈講過佢會錄低對話內容，叫崔碧珈聽清楚自己講過啲咩嘢！而崔碧珈再回答話：「Unelss you pay me back by my money or I will sue you till the end.（除非你把錢還我，否則我一定告到底）」但童繽毓就懶得理，回應：「And have a good rest（好好休息）」

對於被追債，童繽毓表示已交界律師處理，並指同崔碧珈相識逾10年，早前亦曾有合作，但因為作品未出街，所以唔方便講太多。其實童繽毓曾來發展，過往曾拍過港產片《爆3俏嬌娃》、《辣警霸王花》等，其後仲榮升製片人，早前亦與袁詠儀合作拍戲。喺佢社交網睇到佢同唔少香港演員都有交流，更不時約出嚟食飯見面添！