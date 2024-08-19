冼色麗神隱8年結婚生埋女　改名復出圖發圍

藝人冼色麗近日宣布復出，坦言今次不走回頭路，爭取機會發圍！原來失蹤的這段時間，她榮升人妻兼人母，更獲丈夫全力支持重投娛圈懷抱。

冼色麗年前憑參演電影《囡囡》及《喜愛夜蒲》打響知名度，不過自2015年約滿英皇後，足足有8年時間消失在香港觀眾眼前。近日她再次簽約英皇旗下，決定重新出發，並經公司找高人指點，易名「阮雅」，希望給粉絲新鮮感兼獲得關注。

受訪時她形容自己「從來都冇紅過」，又指以往受性格影響，完全不懂爭取機會：「以前一見人多就驚，即使有野心都喺心入面，依家要爆發出嚟！目前機會唔多競爭又大，所以有機會就要衝，樣樣嘢都試咗先，好彩手頭上已經有啲嘢傾緊。」問到是否覺得浪費了8年光陰，她坦承：「當初好想返內地一試，諗番轉頭就梗係一動不如一靜啦，不過中間有4年係俾疫情打斷，係意料之外嘅事。」

原來在等待的4年中，她在無預警下完成了人生大事：「同拍拖多年嘅男友結咗婚，依家有個19個月大嘅囡囡，年尾小朋友可以上學習班。我兩樣嘢都係順住咁去，好似老公求婚後，根本辦唔到婚禮，屋企人就話不如註冊咗先，後來只係請咗約20位至親觀禮，連婚紗相都係嗰日影咋。」榮升張太後，她便與老公嘗試「造人」，更搞笑說：「我哋都只係怕唔生BB嘅話，驚老咗會後悔。依家囡囡都好精靈，朋友話佢生得好似我，直情係翻版。（再生？）唔會喇，我哋所有專注力已經用晒喺囡囡身上。」

今次復出，她指老公全力支持：「我有諗過做其他嘢嘅，係佢叫我唔好嘥時間，因為覺得我最鍾意都係演戲。依家嘅我係唔會諗太多嘢去阻住自己，同埋會用心及坦承去面對觀眾，希望大家都感受到我嘅誠意。」