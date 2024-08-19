周勵淇自嘲年紀大　同黃宗澤傾風濕痛症

藝人黃宗澤（Basco）、張繼聰、周勵淇等今晚（19日）出席主演電影《紮職3》首映禮，老闆英皇集團主席楊受成夫婦亦有一同出席。Bosco與張繼聰齊齊受訪，提到戲中好兄弟陳家樂今日未有現身，他們表示剛成為爸爸的家樂正身處馬來西亞，要努力工作搵錢養家，今次由他們撐住，Bosco則透露稍後會到當地宣傳，笑指要對方預備好肉骨茶來迎接他，不過張繼聰因工作關係未能同行。

談到電影被列作三級，問會否擔心影響票房成績？二人表示不擔心，阿聰指這樣更能將戲中的暴力美學完美地呈現給觀眾，他更笑指自己平日很斯文，只有在電影世界才會變得暴力：「要現實少少、少少粗言穢語咁先好睇，我細個睇啲港產片去得仲盡。」問到仔女豈不是不能看他演出？他指早前跟大仔在網上平台觀看之前的作品，笑指大仔較斯文，叫他下次看此類電影時不用再預他一份，至於細女則很窩心，只要看到爸爸在戲中被欺負便已經哭起來，笑言囡囡「交到貨」，會立即抱一抱她安慰。問到Bosco是否很羨慕有這樣的溫馨場面？他即搞笑説：「我阿媽睇到我死可能會拍手掌，吖！衰仔死得好呀！」笑指自己沒有想生小朋友的想法，知道媽咪也應該不想湊孫。他透露近期忙於到處飛為電影及劇集宣傳，坦言行程緊密，根本沒有機會順道遊覽：「想食啖好嘅都冇。」

至於周勵淇就笑指電影充滿男人味，自己加入是負責調和一下戲中的男性荷爾蒙，又透露劇本中自己本來不用打，但導演卻臨場加了一場打戲給她：「係冇任何準備下，叫我飛身過去推開個人，我話試吓啦，差啲應付唔到，因為嗰陣係凌晨3點，我已經好眼瞓，哈哈！」她坦言對打戲不抗拒，不過最好拍前可先訓練一下，因年紀不輕，若受傷要時間康復，又指以往也拍過不少打戲，也積下不少舊患，笑指年紀長大，現在跟Bosco的話題已變成談「風濕痛症」。談到本月30日是她45歲生日，她表示簡簡單單一家人在家中食飯慶祝已是很好的安排，會好好珍惜。