泰國氣質女神　可甜可鹹

男人總係貪得無厭，得一想二，若然有位索女氣質清純得嚟 ，身材火辣又性感撩人，真係滿足晒男士們嘅要求，好似呢位來自泰國嘅性感模特兒Gift Rcha正係最佳人辦。

獨特魅力

模特兒唔單止要樣索身材正，仲要可塑性高，形象百變，能駕馭不同造型拍攝出誘人寫真，咁先至可以吸引到大眾嘅目光，而出生於泰國曼谷嘅氣質女神Gift Rcha正係一個好例子。

稱Gift Rcha係氣質女神嘅原因，在於佢天生就有種獨特魅力，無論以純情斯文形象示人，定係打扮性感開胸露乳溝，都難掩佢嘅誘人魔力，難怪佢只係出道短短兩年，不但人氣相當高，更喺今年泰國舉辦嘅「RPG Top Sexy Girls 2024」比賽中打入最後三強，絕對係魅力及人氣嘅最佳證明，而Gift Rcha亦對自己嘅比賽成績感到相當滿意。

收放自如

雖然Gift Rcha出道冇耐便獲得相當好嘅成績，但有趣嘅係，其實佢從未諗過成為模界一員，反而夢想成為一位設計師，因為喺大學時期佢係修讀設計，咁點解後來又會成為模特兒呢？原來某日佢有朋友去模特兒事務所面試，拉埋Gift Rcha一齊去壯膽，結果佢朋友被淘汰，而佢就成功獲得取錄，從此展開模特兒事業。

雖然係無心插柳，但Gift Rcha相當認真看待呢份工作，不但參加模特兒訓練班學習肢體動作同擺甫士技巧，又經常向同行姊妹及攝影師請教，令佢愈嚟愈進行，每次演出都能做到收放自如，無論係純情鄰家女孩或火辣尤物造型，都予人眼前一亮，難怪每次演出都成為男士嘅焦點。

Gift Rcha之所以能吸引男士目光，原因其實唔難理解，皆因樣索兼身材正嘅佢，舉手投足都總能善用誘人身材，試問咁養眼嘅尤物點可能唔令人心動呢？

Profile

出生地：曼谷

身高：165cm

三圍：34D-24-35