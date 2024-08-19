Stanley獲200粉絲提早慶生　有計劃結婚：多謝祝福我

MIRROR成員Stanley（邱士縉）將於8月20日34歲生日，其fans club籌辦的《Stanleyholic》生日活動日前舉行，與200名幸運Team Stanley（TS）提早慶生，向來擅長搞氣氛的他全程有求必應，令現場笑聲不斷。

Stanley對上一次跟TS聚會，已經是5年前剛出道之時，但Stanley見到一眾TS，即回想起當日點滴，更說：「仲記得第一次喺觀塘搞，Scale冇咁大，睇見依家開始愈來愈壯大，愈來愈多人，自己就愈感動，亦都多謝Admin一直以嚟嘅陪伴同努力，佢哋嘅用心係冇白費。」

被問到今年的生日目標，他說：「我一直都想做好每一件事，因為每個機會都好難得，大家喜歡我，好多時都係因為我啲戲劇作品或者歌曲作品，希望可以做好每一件作品去報答大家。」更率先披露即將問世的歌影視工作項目，分享道：「最近拍緊劇，應該好快出街過程都好玩，亦都係一個新嘗試，到時都有首歌唱吓，之前聽過Demo都覺得幾感動，而且班底亦係好喜歡嘅，至於有冇機會唱Live畀大家聽就唔知喇，另外亦拍緊電影，不過暫時唔可以透露住，遲啲大家就知道。」

當被問到假如有日得到演員獎項，他會怎樣跟一眾喜愛他的TS慶祝呢？Stanley即認真回答：「咁又搞番個好似依家咁嘅慶功宴啦！我擺個獎喺度，大家可以到時一齊拎嚟影相，到時擺中式，要有龍、鳳背景嘅茶樓做布景。」

在切過蛋糕慶祝過後，他與一眾TS大玩互動遊戲，過程中更自爆沖涼時先洗身，並即時真人示範，令到TS陷入失控尖叫狀態。隨後去到Q&A環節，TS亦提出了不少尖銳問題。fans問Stanley何時與女友李炘頤（Alina）拉埋天窗，Stanley聽到即說：「一嚟就咁尖銳，我諗過多一陣，出年都未住，但我哋兩個都係向住呢個目標進發嘅，都多謝大家祝福我。」有婆婆TS則要求Stanley做她的契仔，Stanley聞言即興奮道：「我有契媽喇！發達喇！我入行咁耐就係想有契媽！」至於有粉絲希望他欣賞自己的畫作，原來她畫了Stanley過去演出過的角色，Stanley看到也十分喜歡，更為她的畫冊簽署留念，這位TS達成心願也喜極而泣呢！

互動過後，Stanley向一眾TS回禮獻唱新歌《Drunk in Love》，更走到台下與一眾TS握手。去到活動的尾聲，他深情告白道：「我好開心擁有你哋支持我之外，每一次聽所有人講TS都係好乖好有禮貌，呢個係我非常開心同Proud嘅一件事，證明大家創造咗一個有愛、互相幫助嘅vibe。好多時我會自己心裏面諗，你哋出嚟應援，如果係令到你哋好辛苦要日曬雨淋，又或者係好困難嘅，我就會覺得不如算啦，寧願嗰個Moment冇你哋支持，心裏支持就夠，所以我好開心在於每一次聽到所有嘅Comment都係好Positive，因為我哋係一體，你哋某程度上代表咗我，我某程度上又代表咗大家，所以好多謝大家咁有愛，大家繼續將我嘅理念：散播歡樂散播愛畀大家，同時繼續支持我，同時繼續愛身邊嘅人。」