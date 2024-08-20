【是日通勝】

農曆七月十七

甲辰年 壬申月 丙辰日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、晚上7時至9時

宜：祭祀、訂婚、安床

忌：修廚、塞穴、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：18、36、25

幸運顏色：咖啡色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：事業與財運皆上升，從工作中獲得滿足感。

金牛座：生活多阻滯，若不斷抱怨，只會影響心情。

雙子座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

巨蟹座：不滿現狀，投資要多作評估，勿輕舉妄動。

獅子座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

處女座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

天秤座：勉強無幸福，處理感情問題時勿自欺欺人。

天蠍座：事業運有明顯升勢，宜抓緊時機追尋夢想。

人馬座：財運差，開支超出預算，宜加強節流措施。

山羊座：把握時機為事業奮鬥，取得佳績指日可待。

水瓶座：抽空接觸一些財務知識，可獲得投資靈感。

雙魚座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）兔 精神好

（跌）狗 易破財

鼠：話頭醒尾，今天是自我增值的好時機。

牛：不要讓焦慮蔓延，對身心健康冇好處。

虎：事情做完後要核對，以免在細節出錯。

兔：精神狀態不錯，重要事情宜趕快處理。

龍：做事最好爽快一點，優柔寡斷冇好處。

蛇：不能再熬夜了，否則有可能捱壞身子。

馬：事業發展很順利，但要注意健康問題。

羊：聯誼會友好時機，有助拓展人脈網絡。

猴：投資前做好風險評估，獲利機會更高。

雞：工作不順，容易陷入急躁失望的狀態。

狗：是日沖煞，財運下跌，投資易現虧損。

豬：外在因素難控制，做好本分才最重要。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

五行掌（下）

金形掌方正，體形不高不矮，堅實端正，膚色較白，金形掌肉不厚也不會太薄，金形掌帶薄土為相生，太多土則欠佳，謂之土厚埋金反欠吉。帶少水主聰明靈活，水太多則洩氣，主多成多敗，缺乏恒心和不切實際。金帶微火則成大器，火太多相剋為凶，金形帶木主財旺，木太重反欠佳。

木形掌較修長，其人也會身長、手腳長，面和掌的顏色帶青。木主仁，其人有仁慈之心，責任感重。木形帶土主財利，土太重反欠佳。木形帶少金能成大器，金太多相剋大忌。木帶微火主靈活多智，火太重洩木為差。木帶少水相生有利，太多水主漂泊不定。

火形掌上尖下闊，面色較紅。火乃文明之象，為人多情重義，六親不靠。火帶微土為人聰明，太多土則洩火之氣而欠佳。帶少木作事有成、有名望，太多木而火太盛為忌。火帶微金主財喜，金太重則不宜，帶水相剋最忌。

土形掌的人，體形豐滿多肉，掌肉厚而色黃。土形帶木相剋為大忌。土帶微金為佳，金太多洩土為忌。帶少火大利，火太盛則為人頑頓。土帶水代表財源理想，水過重則土不固，反而不理想。