林允煞科歎世界　「胸」猛洗負評

「星女郎」林允昨日於社交網大派福利，穿上Bra Top大晒豐滿上圍，獲留言大讚「好辣」。原來剛拍完劇的她偕一眾姊妹到南法度假，認真識歎。

林允自出道以來，外貌不時引起爭議，有指她的牙齒及容貌皆做過微調。早前她忽然放棄經營已久的鄰家女孩形象，改以性感造型大派福利，然而其中一款「粉紅谷胸Look」曝光後，竟被網民形容「有傷風化」。

但性格我行我素的林允未有因此被打沉士氣，近日她再上載多張索爆Bra Top照，偕一眾好姊妹於入黑後的海邊搔首弄姿留倩影，將其姣好身材表露無遺，終於獲得網民留言讚賞，成功一洗負評，吐氣揚眉！

仙氣古裝引關注

據悉，日前林允的首部「女一劇」《怎敵她千嬌百媚》剛剛煞科，相信「胸狠照」攝於她放假的旅途中，有心水清的粉絲指偶像應該身處法國南部。《怎》劇拍攝期總共約3個月，由開拍以來已引來戲迷關注，不少人對林允的古裝仙氣造型予以肯定，加上她今次夥拍方逸倫「談情」，劇集未開播，「CP配」已獲戲迷力推。

林允今次為省靚招牌，開工期間賣力拚搏不錫身，除與方逸倫上演墮海濕身重頭戲外，又不乏策騎場面盡顯身手。有份參演一角的趙晴，則於煞科後上載自己反串後，與林允作勢親親的照片，可見二人合作期間建立了不錯的友情。