老婆Hailey暗示生咗　Justin Bieber照去蒲被粉絲鬧爆

加拿大天王Justin Bieber與索模妻子Hailey Bieber今年5月宣布即將首度為人父母，臨盆在即的Hailey過去周日（18日）於自己的美妝品牌社交網站出po宣傳，並被指暗示已誕下嬰孩。

她留言向老公家鄉加拿大多倫多打招呼，並留言表示「我哋將有驚喜」更貼上眼球與粉紅蝴蝶結emoji。因而被粉絲懷疑她已秘密生女，並將會帶埋BB女現身加拿大時間今日於當地舉行的美妝宣傳活動讓B女首度曝光。有粉絲更留意到Justin母親Pattie Mallette於今個月較早時間於社交網貼自己執行李的照片，因此懷疑她將會飛抵多倫多見孫女。

Hailey被懷孕「生咗」，另邊廂首度為人父的Justin過去周末卻被影到身在洛杉磯夜蒲出席音樂人好友Harv的生日派對，事後同場的一名導演Nick DeMoura 於社交網站分享生日派對的照片，照片中見到Justin玩得好high。照片曝光後，Justin的粉絲留言表示不滿，認為他應該陪伴即將分娩的老婆。有粉絲留言怒罵Justin：「喺呢個時候Hailey一係已生咗又抑隨時生得，無論係點，作為伴侶都唔應該走咗去派對。」另有粉絲表示：「我真係唔相信佢（Justin）竟然喺呢個時候仲去派對，真係好離奇！」