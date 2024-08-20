趙璧渝Y2K網紅造型夠出位　孖蔡潔演閨密成顏值擔當

無綫藝人趙璧渝之前於劇集《法言人》CoCo及《逆天奇案》兩輯中以「妹頭」一角備受不少觀眾認識，現時於《法證先鋒VI:倖存者的救贖》中，飾演KOL凌詩蕙的她，被指身材、樣貌兼備之餘，更將她與劇中女主角蔡潔相比。而她的演技亦受讚賞，其Y2K造型打扮突出，網民都搜尋她所穿的服裝與配飾。

現時於佛山拍劇的璧渝接受東網訪問時表示自己都有留意網民的評語，相當開心，「好多謝網民鍾意Y2K造型，多謝設計師同造型師，佢哋花咗好多心機襯衫，自己都好鍾意呢個Look，新形象解鎖，Y2K我都Carry到，豈初我都擔心有人覺得我唔襯，依家出街大家接受，有個新鮮感覺都係好事，(網民話你靚過蔡潔?)都係角色關係啫！因為網紅妝要鮮色啲、濃啲，蔡潔都好靚，所以只係角色關係。」她又指今次角色好玩，跟蔡潔演一對閨密，又要做直播，「都係自己之前未演過嘅類型，之後劇情會談及我嘅身世，希望大家會留意啦！」

現時璧渝正於佛山拍攝新劇《巨塔之后》，她表示希望可以透過不同劇集見到她的可索性，「呢個對演員嚟講好重要，希望盡量演乜似乜，多謝網民每一次嘅支持同鼓勵，要繼續努力。」