開學準備　脊醫教揀運動鞋

年代不同，部分小學已經不規定必須穿着皮鞋，學生可改為穿舒適的運動鞋上學，所以開學前，許多家長忙於帶子女選購運動鞋。脊醫王俊華指出，一對合適的鞋子，可助學童保護腳部及骨骼成長，選擇時留意三大原則。

步行、跳躍等動作，腳掌是接觸地面的第一個身體部位，正常健康的腳掌，內側足弓具有吸震和幫助身體平衡的功能，是人體天然的卸力系統，防止腳掌着地時受壓，直接減輕小腿骨、膝蓋、大髀骨，以及盆骨所受的壓力；所以一雙良好合適的運動鞋，能夠防止腳掌受硬物撞擊，並且幫助吸震，發揮承托身體的作用，讓腳掌、腳踭、小腿骨、膝蓋及大髀骨避免內旋，對發育中小孩構成不良影響。

學童選運動鞋三大原則

一）具吸震卸力功能

這是首要條件，運動鞋分類各有特點，籃球鞋着重保護腳踝，羽毛球鞋前掌軟墊配合腳部急剎停動作，一般跑鞋都做到吸震作用；而由於小朋友活動量高，跑跑跳跳，爬高爬低，一對具備吸震卸力功能的基本款運動鞋，已可應付日常返學所需。

二）宜貼腳大一點點

孩子大得快，鞋子也換得快，但不要因為能多穿一兩季而買大尺碼，應該以貼腳為佳，試鞋時將腳掌向前移到最入，腳趾觸及鞋頭，然後在後踭位置插入手指，若僅僅能夠容納一隻手指則代表合適，若插入手指後還有寬鬆便代表尺碼過大，孩子穿着走路也有跌倒危險。

三）鬆緊可調校

腳掌有肥有瘦，選鞋除了要重視鞋的長度，也要留意闊度，腳掌偏窄的即使穿着合適尺碼，都感覺鞋子寬鬆過大，所以應選擇有魔術貼的運動鞋，小孩可容易調校鬆緊，穿起來更舒適。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家