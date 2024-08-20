黃政民捱凍拍打戲！丁海寅拍《燥底師兄2》勁興奮

韓星劉亞仁與黃政民主演的韓片《燥底師兄生擒富二代》於2015年在韓國錄得1,341萬的入場人次，至今仍穩守史上最賣座韓片排行榜的第6位，而《燥》片第2輯找來黃政民與丁海寅主演，將於9月13日在韓國開畫。

兩人今日（20日）與導演柳承完出席發布會，《燥2》講述飾演老刑警的黃政民與新加入的丁海寅帶領暴力犯罪調查組開始追捕轟動世界的連環殺人犯，黃政民指知道有很多觀眾支持和喜歡他的角色「徐道哲」，所以拍攝時也用同一感覺去演：「即使過了很久，但我努力讓大家看到第2輯的時候會覺得『他還是一模一樣』。」

他又坦言《燥2》的動作戲拍得非常辛苦：「因為動作要做得很仔細，我們是在冬天拍攝的，身體已經凍到很僵硬，要拍動作戲真的很不容易，抓傷的時候也會更痛。」

至於新加入的丁海寅就表示：「我好緊張，最初接到演出邀請時我也不知道是《燥2》，當時我只是覺得劇本好有趣而想跟導演見面，當我知道是《燥2》後第一心情是開心，覺得很興奮，心裏有一鼓熾熱的感覺，很想快些到開始拍攝那一天。」但他坦言對能參與《燥2》感到既光榮又有壓力，但他選擇去面對和戰勝壓力。問到首次與黃政民合作的他感受如何，他便說：「在拍攝結束之後回家途中，我總是覺得自己有不足的地方，但看到在旁邊的前輩充滿熱情的樣子，我也覺得我要更努力地拍攝。」

對於要應付很多高難度動作戲，甚至有很多是可能會受傷的場面，丁海寅表示他也對能安全地完成拍攝感到神奇：「演員在演戲時最需要的是勇氣，只要不害怕就行，即使很安全，但如果害怕反而會容易受傷，今次拍出來的效果出奇地好，我做的就只是鼓起勇氣而已。」