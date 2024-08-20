Taylor Swift開騷影星前男友到來捧場　照片網上被瘋傳

美國樂壇天后Taylor Swift近期忙於英國倫敦溫布萊球場舉行演唱會，而昨晚她於當地開騷時有眼利的粉絲就見到她的影星前男友Taylor Lautner亦有到來捧場！

現年32歲的Lautner被Taylor細兩年，他們於2009年短暫拍拖。當年他憑電影《吸血新世紀》（Twilight）系列走紅。2人雖然分手，但仍然保持好友的關係，去年夏天他亦有被見到在美國一場巡唱中捧Taylor場。由於Taylor的另一舊情人英國樂壇天王Harry Styles過去周末亦身在倫敦，因而被粉絲懷疑他亦會準備去捧舊愛Taylor場。

除了Lautner之外，美國男星「牌王」Channing Tatum日前亦趁住於倫敦宣傳新作《求救眨眨眼》（Blink Twice）而與未婚妻Zoë Kravitz 一同睇Taylor開騷，Channing更與在場的Taylor父玩自拍。事後Channing於社交網分享照片，照片中他與未婚妻親吻大晒恩愛，而他與Taylor父親合照時大騷即場獲得的結他picks。