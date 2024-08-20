朱古力月餅　團圓宴後擔當

入口即溶的朱古力，幾時食都咁令人開心。中秋的朱古力口味月餅，有不同風味配搭，和親友聚餐後，用它來作飯後甜點，相信大家必定滿意。

賞心悅目

朱古力和不同食材配搭，往往變出新味，再加上特別造型，更加吸引。意大利雪糕朱古力品牌今年推出的朱古力月餅，禮盒請來當地美術學院參與設計，繽紛色彩加幾何圖案，夠晒吸睛。中秋尊貴燈籠禮盒共有3層，上2層是不同朱古力打造的杏仁脆樂、抹茶之韻、士多啤梨甜心和開心果三重奏月餅，底層則是17款不同口味的朱古力。其他還有中秋朱古力薄片禮盒、長方形禮盒、小圓禮盒和雙層禮盒，大家可按個人喜好選擇。

中西合璧

意想不到的食材拼配，讓月餅更加美味。本地朱古力品牌今年推出不同風味月餅。中西合璧的七星漫月朱古力月餅以話梅和柑桔等中式材料配瑞士朱古力，表面是玉兔漫步的圖案。穀麥脆心朱古力月餅加入雜錦乾果作餡料，加強口感。其他有醇黑脆心朱古力月餅和淡雅彩月花香朱古力月餅等口味，另有節日限定的圓滿共聚朱古力棉花糖棒棒及飛奔皓月曲奇禮盒，8月26日前選購會有85折早鳥優惠。

手工果醬餡

朱古力加果醬，加強味道和層次。尖沙咀五星級酒店餅店推出4款手工果醬餡的朱古力月餅，白朱古力配斑蘭椰香咖央醬、杜斯朱古力配熱情杧果榛子朱古力果醬和紅寶石朱古力配枸杞士多啤梨酢橘果醬外，還有全新設計的鴛鴦淡奶芝麻果醬配黑朱古力月餅，分外有新意。酒店另一間創意藝術糕餅店亦推出限量版花好月圓藝術甜點，禮盒內有荷花池紙藝裝飾及燈光裝置，配有雙黃白蓮蓉月，敲開朱古力外殼就發現多款趣致糖果，好玩好味。米芝蓮推介食府的福滿星輝燈影禮盒內有雙黃白蓮蓉、雙黃陳皮豆沙及流心奶黃口味外，還新增了抹茶茅台酒心迷你月餅，抹茶粉製作的桃山皮配茅台的酒香，恰到好處。

大方精巧

本地朱古力品牌過時過節均會帶來應節滋味，今個中秋就推出5款禮盒及3款散裝造型朱古力；禮盒系列包括朗月中秋月餅禮盒、映月中秋月餅禮盒、星河璀璨千層酥及曲奇禮盒、星月玉兔牛油曲奇禮罐及皎月星辰雜錦薄脆曲奇，當中以朗月中秋月餅禮盒為主打。半圓拱形禮盒印有燙金滿月、星河及月兔圖案，內有各款經典及受歡迎的佳節甜點，包括人氣奶黃流心月餅和朱古力流心月餅，並有70%及54%片裝黑朱古力，以及多款口味朱古力，其中中秋限定的Bunny Lantern荔枝爆炸糖乳酪黑朱古力，以月兔燈籠為造型，為佳節添上幾分童趣。而每款精緻包裝均印有燙金滿月、星河與月兔圖案，以璀璨的光華見證團團圓圓的甜蜜幸福。至於散裝朱古力則以全新可愛月兔燈籠的荔枝爆炸糖乳酪黑朱古力、迷你月餅造型的焙茶軟心黑朱古力，以及柚子造型的柚子棉花糖朱古力，可愛精巧，深得小朋友及女生歡心。